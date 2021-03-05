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  4. Milyonluk aracıyla makas attı, saniyeler sonra kaza yaptı!

Milyonluk aracıyla makas attı, saniyeler sonra kaza yaptı!

05.03.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Milyonluk aracıyla TEM Otoyolu'nda kaza yapan sürücünün makas attığı anlar kameralara yansıdı. Otomobiliyle bariyerelere çarparak duran sürücünün drift şampiyonu Selim Bayrak olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından Bayrak'a "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kez şerit değiştirmek" maddelerinden ceza kesildi

Küçükçekmece TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü çıkışında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda drift şampiyonu Selim Bayrak, lamborghini marka milyonluk aracıyla önce bir otomobile, ardından bariyerlere çarpmış, sürücü kazayı yara almadan atlatmıştı.

MAKAS ATMA ANI ARAÇ KAMERASINA TAKILDI

Kazayı soruşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrak'ın kaza öncesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü ortaya çıkardı. Bayrak'ın trafikte makas attığı anlar, bir başka araç kamerasına da yansıdı.

Gözaltına alınan Bayrak'a "arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" maddesinden ceza kesildi.

İHA

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trafik kazası
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