Milyonluk atların nalları Mustafa ustaya emanet

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN-MUSTAFA ÇİFTÇİ - İstanbul, Hollanda ve Almanya'da aldığı eğitimlerle kendini geliştiren, Antalya'da at bakıcısı Mustafa Kırkıl, değeri 4,5 milyon liraya kadar çıkan atların nallarını büyük bir titizlikle çakıyor.

Kepez ilçesindeki bir at çiftliğinde 16 yıl önce at bakıcısı olarak işe başlayan ancak bir süre sonra nalbant ustası eksikliğini fark eden Kırkıl, bu işin ustası olmak için eğitim almaya başladı.

İstanbul'a giderek Veliefendi Hipodromu'nda açılan kursa katılan Kırkıl, mesleğinin inceliklerini öğrendi.

Antalya'ya dönen ve burada Fransız bir nalbantla yaklaşık 4 yıl çalışan Kırkıl, kendini geliştirmek için Hollanda ve Almanya'da özellikle yarış atlarına ilişkin eğitim aldı.

Tekrar kente dönen Kırkıl, artık dünyadaki birçok at çiftliğinde milyonluk yarış atlarına, kendi deyimiyle manikür ve pedikür yapıyor. Aralarında efsane at Secretariat'ın torunu Yılmaya'nın da nallarını çakan Kırkıl, yeni nalbantlar yetiştirmek istiyor.

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