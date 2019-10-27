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Milyonluk atların nalları Mustafa ustaya emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Antalya'da at bakıcısıyken İstanbul, Hollanda ve Almanya'da aldığı eğitimlerle kendini geliştiren Mustafa Kırkıl, değeri 4,5 milyon liraya kadar çıkan atların nallarını çakıyor - Milyonluk atlara kendi deyimiyle manikür, pedikür yapan Mustafa Kırkıl: - "Nallama, çok hassas ve titiz bir işlem gerektirir. Nalbantın yapacağı küçük bir yanlış, atların müsabaka performansını çok etkileyecektir, yarış hayatı bile bitebilir" - "Atlara önce güven veriyor, sevgiyle yaklaşarak iletişim kuruyorum. Zaten bunu sağladıktan sonra daha rahat bir ortamda çalışabiliyoruz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN-MUSTAFA ÇİFTÇİ - İstanbul, Hollanda ve Almanya'da aldığı eğitimlerle kendini geliştiren, Antalya'da at bakıcısı Mustafa Kırkıl, değeri 4,5 milyon liraya kadar çıkan atların nallarını büyük bir titizlikle çakıyor.

Kepez ilçesindeki bir at çiftliğinde 16 yıl önce at bakıcısı olarak işe başlayan ancak bir süre sonra nalbant ustası eksikliğini fark eden Kırkıl, bu işin ustası olmak için eğitim almaya başladı.

İstanbul'a giderek Veliefendi Hipodromu'nda açılan kursa katılan Kırkıl, mesleğinin inceliklerini öğrendi.

Antalya'ya dönen ve burada Fransız bir nalbantla yaklaşık 4 yıl çalışan Kırkıl, kendini geliştirmek için Hollanda ve Almanya'da özellikle yarış atlarına ilişkin eğitim aldı.

Tekrar kente dönen Kırkıl, artık dünyadaki birçok at çiftliğinde milyonluk yarış atlarına, kendi deyimiyle manikür ve pedikür yapıyor. Aralarında efsane at Secretariat'ın torunu Yılmaya'nın da nallarını çakan Kırkıl, yeni nalbantlar yetiştirmek istiyor.

- "Küçük bir hata atın performansını etkiliyor"

Nalbant ustası Kırkıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle müsabaka, engel atlama atlarıyla çalıştığını söyledi.

Bu açıdan nal çaktığı atların tırnak bakımlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Kırkıl, nallamanın, çok hassas ve titiz bir işlem gerektirdiğini dile getirdi.

Nalbantın yapacağı küçük bir yanlışın, atların müsabaka performansını etkileyeceğini, yarış hayatını bile bitirebileceğini vurgulayan Kırkıl, şunları kaydetti:

"Nalı yenilenecek atın öncelikle eski nallarını çıkarıyoruz. Sonrasında tırnak ile eski nal arasındaki tabaka temizleniyor. Temizliğin ardından tırnakları kesip törpüleyerek yeni nala uygun hale getiriyoruz. Ardından tırnak ölçüsünü alarak takacağımız nalı tespit ediyoruz. Nallama işlemleri 40-45 gün sürüyor. Müsabakası olan atlara ise üç gün içeride ve üç gün dışarıda nallama yapıyoruz. Atlara ortopedik nallama yapıyoruz. Ancak sıkıntısı ya da müsabaka performansını etkileyen bir durum varsa farklı nal çiftlerini uyguluyoruz. Sadece gezinti atıysa da ona farklı bir uygulama gerçekleştiriyoruz."

- "Atlara sevgiyle yaklaşarak güven sağlıyorum"

Başka nalbant ustaları yetiştirmek istediğini ancak eleman konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Kırkıl, bu tür el işlerine rağbetin azaldığını, nalbant ustasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Atların ürkek hayvanlar olduğunu, en ufak harekette kaçma eğiliminde bulunduklarını anlatan Kırkıl, "Atlara önce güven veriyor, sevgiyle yaklaşarak bir iletişim kuruyorum. Zaten bunu sağladıktan sonra daha rahat bir ortamda çalışabiliyoruz. Ayrıca atın rahatını ön planda tutacaksınız, kendi rahatlığınızı düşünürseniz at size ayağını vermez. En zor atlar ise taylar ve aygırlar." diye konuştu.

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Antalya at Mustafa Kırkıl nalbant

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