Milyonluk dolandırıcılık olayında 5 ilde geniş çaplı soruşturma: 3 gözaltı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinden Bursa’ya götürülmesi gereken 1 milyon 400 bin TL değerinde temizlik malzemelerinin yerine ulaşmaması sonucu meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili emniyet çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Çayırova’daki depodan yüklenen ürünlerin Bursa’da boş bir araziye indirildikten sonra sırasıyla Aydın, İzmir ve Manisa ilinde bir depoya götürüldüğü tespit edildi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

4 Kasım günü Manisa’da bulunan depoda yapılan arama sonucunda bahse konu temizlik malzemeleri eksiksiz olarak bulunarak sahibine teslim edildi. Olaya karıştıkları tespit edilen Ç.M. İzmir’de, M.S. ve A.A. isimli şahıslar İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

