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Milyonluk hırsızlıkta gözcülük yaptırdıkları arkadaşlarını da atlatmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:50 | Son Güncelleme

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avroyu çalan şüphelilerin gözlem yaptırdıkları 3 arkadaşlarını da atlattığı öğrenildi

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada yapılan hırsızlığa ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce olayın ardından gözaltına aldığı şüpheliler Mehmet G, Tuncay B. ve Ahmet K'nin ifadeleri alındı.

Şüphelilerden Mehmet G. ile Ahmet K'nin parayı çalan güvenlik şefi Burak E. ile Mehmet Emin G. isimli şahsın aracıyla evden çıktıklarını ve Burak E'yi çalıştığı güvenlik şirketine bıraktıklarını söyledi.

Kendilerinin ise devam ederek Kocavezir Mahallesi'ne döndüklerini, burada Mehmet Emin G'nin kendilerinin tanımadığı 2 kişiyle konuştuğunu belirtti.

Ardından Mehmet Emin G'nin yanlarına gelip araçla yola çıktıklarını, Güney Kuşak Bulvarı'na doğru farklı bir aracı takip ederek ilerlediklerini aktardı.

Mehmet Emin G'nin burada takip ettikleri araca bindiğini, daha sonra olay yerine gittiklerini ve çevrede gözcülük yaptıklarını anlattı.

Olayı güvenlik şirketinde çalışan güvenlik şefi Burak E'nin gerçekleştirdiğini, Mehmet Emin G'nin ve yanında bulunan tanımadığı iki şahıs ile paraları alıp kaçacakları esnada Mehmet Emin G'nin arayıp "Mahalleye geçin." diyerek kendilerini gönderdiğini ifade etti.

Kendilerinin de bu doğrultuda mahalleye geçtiğini ve bir daha diğer Burak E. ile Mehmet Emin G'den haber alamadıklarını kaydetti.

Polis ekipleri Burak E, Hasan B, Atilla Can Ö. ile Mehmet Emin G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay 25 Haziran'da meydana gelmiş, Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avro çalınmıştı.

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adana avro hırsızlık Yüreğir

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