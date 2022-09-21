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  4. Milyonluk lüks araç yolda bıraktı! Sürücü sahibine çekici şoku

Milyonluk lüks araç yolda bıraktı! Sürücü sahibine çekici şoku

21.09.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de 7 milyon değerinde olduğu belirtilen lüks araç yolda kaldı. Seyir halindeyken aniden duran araç için sürücüsü akü takviyesi yapsa da başarılı olamadı. Aracında başka bir sorunun olduğunu düşünen sürücü, olay yerine başka bir tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirci de sorunu bulamayınca araç, çekici yardımıyla servise götürüldü.

Milyonluk lüks araç yolda bıraktı! Sürücü sahibine çekici şoku

Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet marka Corvette C7 Stingray model ultra lüks otomobiliyle seyreden sürücü H.K., aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek yardım istedi.

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7 MİLYONLUK ARAÇ ÇEKİCİYLE SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücünün yardımına gelen bir tamirci, 7 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmak istedi ancak başarılı olamadı. Aracın çalışmaması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti. Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine başka bir tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirci de sorunu bulamayınca araç, çekici yardımıyla servise götürüldü. Serviste yapılan incelemenin ardından aracın sorununun bulunabileceği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
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