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  4. Milyonluk vurgun! Devlete ait arazileri sattılar, tuzağa böyle çektiler: 'Her şeyimi kaybettim'

Milyonluk vurgun! Devlete ait arazileri sattılar, tuzağa böyle çektiler: 'Her şeyimi kaybettim'

01.08.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlete ait hazine arazilerini ucuza satmayı vaat ettiler, milyonluk vurgun yaptılar. Mağdurları sözde tapu memuru ve sözde bakanlık görevlisiyle de tuzağa çektiler. Üstelik bunu bir kez değil, tutuklanıp serbest kaldıktan sonra devam ettirdiler.

Milyonluk vurgun! Devlete ait arazileri sattılar, tuzağa böyle çektiler: 'Her şeyimi kaybettim'

Cezaevine girdi çıktı ama yine akıllanmadı. Yine aynı yönteme başvurdu, sahte hazine arazisi satan çete kurup milyonluk vurgun yaptı.

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15 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ARAZİLERİ 5 MİLYON TL'YE SATMAYI VAAT ETTİ

2021'de milli emlak operasyonu yapılmış, 110 şüpheli gözaltına alınıp 23'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlardan biri o dönem kamu görevlisiydi ancak operasyon sonrası görevinden ihraç edilmişti. Mahkeme tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi, tahliye olur olmaz yine dolandırıcılığa soyundu. O dolandırıcı devlete ait hazine arazilerinin satışına hile karıştırdı. Araziyi almak isteyenlere bir şekilde ulaştı, 15 milyon TL değerindeki araziyi 5 milyon TL'ye satmayı vaat etti. Güven sağlamak için 1,5 milyon TL değerindeki ecri misil bedelini hazineye yatırttı, alıcılarla da tapu müdürlüğünde buluştu.

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SAHTE TAPULARI MERDİVEN BOŞLUĞUNDA VERDİ

Alıcıları Çankaya Tapu Müdürlüğü'ne götürdü ama kendisi binaya girmedi. Çetenin iki üyesi ise binanın içindeydi. Birisi kendisini bakanlık görevlisi, diğeri ise tapu memuru olarak tanıttı. Sahte tapu memuru içerisi kalabalık diyerek alıcıları merdiven boşluğuna götürdü. Sahte memur satış işlemini hallediyor gibi gözükmek için bina içinde gitti, geldi. Sahte tapuyu da yine o merdiven boşluğunda verdi. 3,5 milyon TL dolandırıcıların hesabına geçti ama satış işlemi e-Devlet'te gözükmeyince alıcılar dolandırıldıklarını anladı.

"NEYİM VAR NEYİM YOK HEPSİNİ KAYBETTİM"

Show Haber'in haberine göre mağdurlardan biri "Arsa alıp inşaat yapacağız diye bizi kandırdılar. Benim neyim var, neyim yok hepsini kaybettim" dedi.


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dolandırıcılık

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