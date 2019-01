Mimar Emrah Sevimlisoy'un projelerine dünyaca ünlü isimlerden ilgi -2

Mehmet İlkay ÖZER - Murat ÇİMEN - İSTANBUL, (DHA) LONDRA'da birbirinden başarılı işlere imza atan mimar Emrah Sevimlisoy, İngiltere ve Türkiye'deki projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Emrah Sevimlisoy, "İngiltere'de çok ünlü isimlere iş yaptık. Yaptığımız bir evde Liverpool'un ünlü oyuncusu Mohamed Salah oturuyor. Ayrıca Mısır Golf Federasyonu başkanına işler yaptık" dedi. Ünlü Mimar Erol Sevimlisoy'un oğlu mimar Emrah Sevimlisoy lise eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere, Londra'da sanat eğitimi aldı. İtalya'da ünlü mimar Antonio Citterio'nun başında olduğu Domus Academy'de endüstriyel tasarım dersi alan Sevimlisoy daha sonra Londra Kraliyet Sanat Akademisinde mimarlık eğitimini tamamladı. Emrah Sevimlisoy, 2001 yılında Londra'da Designembassy isimli mimarlık şirketini açtı. Türkiye ve Londra'da birbirinden başarılı imza atan mimar bugüne kadar yaptığı projer ve yapacağı projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. "SADECE OKUMANIN BİR ANLAMI YOK ÇALIŞMA OLMAYINCA" Designembassy Mimarlık şirketinin sahibi ve Sevimlisoy Mimarlık şirketinin mimarı Sevimlisoy, "1996 yılında liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için Londra'ya gittim. Londra'da ilk önce sanat eğitimi aldım. Ardından iç mimarlık okudum. Üniversiteden üstün başarı ile mezun oldum. Daha sonra İtalya'da Antonio Citterio'nun başında olduğu Domus Academy'de endüstriyel tasarım bölümünden mezun oldum. Buradan mezun olduktan sonra mimarlık okumak için Kraliyet Sanat Akademisi'ne gittim. Burada büyük mimarlardan ders alıp, eğitimime devam ettim. Okurken her zaman çalıştım. Çünkü sadece okumanın bir anlamı yok çalışma olmayınca" dedi. "ÇOĞU ÖNEMLİ TARİHİ YALININ VE MODERN YALININ RESTORASYONU REKONTRÜKSİYONUNU YAPIYORUZ" Türkiye'de yaptığı projeler hakkında bilgi veren Emrah Sevimlisoy, "İstanbul'da mimar Erol Sevimlisoy ile birlikte çok sayıda tarihsel niteliği yüksek yalı, köşk rezidans, ofis ile 5 ve 7 yıldızlı otellerin projelerinde restorasyon, restitüsyon ve rölöve ile içi mimari projelerinde bulundum. Şu anda Sevimli Mimarlık bünyesinde Creative Director olarak çalışmaktayım. Şirketimiz 45'inci yılını doldurmakta. Kendi sektöründe liderlerden birisi diyebilirim. Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz projelerden birisi Türk Havayolları ve DO&CO'nun Ortaköy Yüzme İhtisas projesi. Bu projenin kontrol, koordinasyon ve mimari sorumluluğu bize ait. Yine Mandarin Oriental Hotel Kuruçeşme projemiz devam ediyor. Normalde biz daha çok yalı yapan mimarlar olarak biliniriz. Çoğu önemli tarihi yalının ve modern yalının iç mimarisi olsun mimarisi olsun restorasyonu rekontrüksiyonu olsun yapıyoruz" diye konuştu. YAPTIĞIMIZ BİR EVDE LİVERPOOL'UN ÜNLÜ OYUNCUSU MOHAMED SALAH OTURUYOR" Sevimlisoy Londra'da bir çok proje yaptıklarını ve bu projelerden birini Liverpool kulübünün dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah'ın satın aldığını belirtti. Sevimlisoy, "Londra'ya gidişim 24 yıl oldu neredeyse. Londara'da sadece mimar olmak bazen yetmiyor. Biz de bunun farkına vardığımız için sadece mimarlık yapmıyoruz. Londra dünyanın merkezi. Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Burada ev alma nasıl yapılır? Konut Kredisi nasıl alınır? Bu işlemlerde biz yardımcı oluyoruz. Bazı işverenlerimiz bize 'Londra'da ev almak istiyorum' diyor. Biz de evi buluyoruz. Mortgage'ını çıkarıyoruz. Daha sonra iç tasarımını da yapıp, hazır evi teslim ediyoruz. Bu hem bizim insanlarımıza hem de yabancılara çok cazip geliyor. Şu ana kadar Londra merkezde çok iş yaptık. Chelsea bölgesi olsun Nice Bridge bölgesi olsun Belgravia olsun. Burada çok ünlü isimlere de, İngiltere'de çok ünlü isimlere iş yaptık. Yaptığımız bir evde Liverpool'un ünlü oyuncusu Mohamed Salah oturuyor. Ayrıca Mısır Golf Federasyonu başkanına işler yaptık. Londra'da da bilinen bir şirketiz. Londra'da çoğunlukla eski binalar olduğu için pek fazla yıkım yapamıyoruz. Yeniden kullanıma açıyoruz. Aslında bir bakıma Türkiye'de yaptığımız restorasyonun Londra'da da devamını getiriyoruz" ifadelerini kullandı. "BİZ BİR YERE GİTTİĞİMİZDE BİRAZ TÜRKİYE'Yİ GETİRMEYİ SEVİYORUZ" Emrah Sevimlisoy, "Son 20-25 yılda Londra'da Türklerin sayısı arttı. Biz bir yere gittiğimizde biraz Türkiye'yi getirmeyi seviyoruz. Hiç kimse 'ben Londra'ya geleyim. Sadece İngiliz gibi yaşayayım' demiyor. Buradaki restorasyon ve kalite bilgimiz gerçekten Londra'nın çok çok üstünde. İşçiliğimiz çok üstünde. Ancak Londra'nın profesyonelliği de Türkiye ile yarışır. Londra'nın merkezinde fazla İngiliz yok. Bu bir gerçek şu anda. Daha çok Rus, Arap, Ukraynalı, Çinli ve Mısırlılar var. Merkezde bulunan rezidansları daha çok bunlar kullanıyor. Ben Londra'da Mısır Golf Federasyonu başkanına ev yaptım. Kendisi bizim Türk kültürüne inanılmaz ilgi duyuyordu. Bize 'ben Türkiye'den mobilya getirtmek istiyorum' dedi. Bu demektir ki yabancılar da bizim bilincimiz var. Son 20-25 yılda Türkiye'de inanılmaz bir gelişme oldu. Bizim mimarlarımız Londra'da, Berlin'de, New York'ta her yerde iş yapıyorlar. Müteahhitlerimiz bence dünyanın en iyi müteahhitleri. Doğru ve hızlı iş yapıyorlar. Dünyanın her yerinde varız. Bu bilinçle son 15 yıllık profesyonelliğimizi dünyaya açtık. Bu dünyaya açılışımız bizim gibi Londra'da çalışan mimarlara yardımcı oluyor. Yabancıların da bize karşı bir sevgisi var" diye konuştu.