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Mimar, havuzda boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, mimar Serdar Ölmez (37), yüzmek için gittiği havuzda boğuldu.

Mimar, havuzda boğuldu

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, mimar Serdar Ölmez (37), yüzmek için gittiği havuzda boğuldu.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin havuzunda meydana geldi. Mimar Serdar Ölmez, iki arkadaşıyla birlikte yüzmek için geldiği havuzda, eğitim alan çocuklar tarafından suda hareketsiz halde görüldü. Ölmez'in bir arkadaşı ve havuzdaki yüzme eğitmeni, suya atlayarak Ölmez'i havuzdan çıkardı. Yüzme eğitimi alan çocuklardan birinin doktor olan babası, Ölmez'e kalp masajı yapıp, suni teneffüs uyguladı ve bir yandan da yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştı.
Ölmez, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Serdar Ölmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölmez'in epilepsi hastalığı olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Mimar, havuzda boğuldu

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