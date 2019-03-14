Mimar Hüsrev Tayla Arşivi hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı'nın satın alımını gerçekleştirdiği Yüksek Mimar Hüsrev Tayla Arşivi'nin tasnif çalışmaları ve sayısallaştırılması tamamlanarak hizmete sunuldu.

Atatürk Kitaplığı'ndaki etkinlikte, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Kitaplığı olarak özel arşivler satın aldıklarını belirterek, "Restoratör ve mimar Hüsrev Tayla'nın arşivini geçen yıl satın aldık ve kataloglama faaliyetlerini yaptık. Kocatepe ve Şakirin Cami gibi önemli camilerin mimarlığını yapmış önemli bir isim." dedi.

Arşivin yaklaşık 40 bin demirbaştan oluştuğunu aktaran Minder, "Bugün burada Hüsrev Tayla’yı tanıyan onunla beraber çalışmış öğrencileriyle bir panel yaptık. Hüsrev Tayla’yı bize anlattılar. Yine bu arşivden yararlanarak da küçük bir sergi hazırladık. Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak." şeklinde konuştu.

Nadir Eserler Uzmanı İrfan Dağdelen, arşivin kendilerine karışık bir halde ulaştığını belirterek, "İlk önce fiziki bir tasnif yaptık, fotoğrafları, planları ve belgeleri ayırdık. Çok sayıda fotoğraf vardı, her bir fotoğrafa bir envanter numarası vererek peyderpey kaydetmeye başladık. Toplamda 38 bine yakın bir envanter kaydı yaptık." ifadelerini kullandı.