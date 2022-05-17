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Mimar İrem Özdemir'in ölümüne neden olmuştu! 25 yıl hapis istemi

17.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geçen yıl polisten kaçarken, otomobille mimar İrem Özdemir’e çarpıp ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan’ın tutuklu yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Buna göre sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Önceki savunmalarını tekrar eden sanık İsmail Kuşaslan, olay yerinde eksik tespit yapıldığını ileri sürerek, keşif yapılabileceğini dile getirdi.

Mimar İrem Özdemir'in ölümüne neden olmuştu! 25 yıl hapis istemi

Kaza, geçen yıl 2 Eylül’de Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasının sahte olduğunu belirledikleri otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan’a, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ise uyarıya aldırmadan yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi’ne geldiğinde, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çevredekilerin tepki gösterdiği kaza anında otomobilde bulunan Ünal Bilici, polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 2 sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Kuşaslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Kuşalan, olayda yaşamını yitiren Özdemir'in ağabeyi avukat Ahmet Özdemir ile sanığın avukatı katıldı.

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TANIK ZORLA GETİRİLECEK

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık İsmail Kuşaslan, olay yerinde eksik tespit yapıldığını ileri sürerek, keşif yapılabileceğini dile getirdi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, kontrolsüz şekilde kullandığı araçla İrem Özdemir'e çarpıp ölümüne neden olduğunun anlaşıldığını kaydederek, 'olası kastla adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis ile cezalandırılmasını istedi. Avukat Özdemir ise mütalaaya katılmadıklarını bildirerek, sanığın 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

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Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için ek süre tanınmasına, tanık Ünsal Bilici hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)


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