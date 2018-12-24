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Mimar Metin Sözen’e ‘Anadolu’dan Büyük Şükran’ ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

MİMAR Prof.

Mimar Metin Sözen’e ‘Anadolu’dan Büyük Şükran’ ödülü

İSTANBUL, (DHA) - MİMAR Prof. Dr. Metin Sözen, Sonsuz Şükran Köyü Derneği’nce düzenlenen gecede, ‘Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü’nün sahibi oldu. Türkiye’nin kültürel mirasının korunması amacıyla yaptığı çalışmalarla tanınan Sözen, “Bizim kuşaklar ne olur uykusuz kalın. Geleceğin çocukları ortada kalmamalı” dedi.

Sonsuz Şükran Köyü Derneği tarafından Mimar Prof. Dr. Metin Sözen, “Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü” verildi. Usta mimara ödülü, Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen özel gecede takdim edildi. Geceye kültür sanat, medya ve akademik camiadan çok sayıda önemli isim katıldı.

Konuşmasında her şeyin sayısal ve yığınsal olmadığının altını çizen Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Mimar Prof.Dr. Metin Sözen, “Bilinç ve kimlik toprağa bastığın yerin senin olduğunun işaretidir. Şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki sadece bir takım birikimli insanların yaptıklarının üzerine yarınlar kurulamaz” diye konuştu.

Sözen, “Şunu da biliyorum ki gelecek kuşaklar adına sorumluluklarımızın olduğunu ben gece gündüz onları yarınlara nasıl taşıyacağımızı düşünmekten uykusuz kalıyorum. Bizim kuşaklar ne olur uykusuz kalınız. Geleceğin çocukları ortada kalmamalı” dedi.

“METİN SÖZEN YÜZLERCE KENTİ KURUYOR”

Geceye ev sahipliği yapan Sonsuz Şükran Köyü Kurucusu Mehmet Taşdiken ise, “Biz mütevazı bir şekilde Türkiye’nin kültürüne, Anadolu topraklarının kültürüne elimizden geldiği kadar katkı sunmaya ve bu kültürü yaşatmaya gayret ediyoruz. Ama bu işi en iyi yapan isimlerden birisi de bu geceyi adına düzenlediğimiz Metin Sözen’dir. Biz sadece bir kente güzel bir yapı kondurabilmişsek Metin Sözen, yüzlerce kenti kuruyor. Geliştirdiği çok önemli formülle karşılığını buluyor” ifadelerini kullandı.

Mimar Metin Sözen’e ‘Anadolu’dan Büyük Şükran’ ödülüMimar Metin Sözen’e ‘Anadolu’dan Büyük Şükran’ ödülü

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