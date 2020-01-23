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Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde domuz gribi şüphesiyle acildeki kırmızı alan kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde domuz gribi şüphesi üzerine acildeki kırmızı alan kapatıldı. Acil bölümü çalışanlarının maskeyle dolaştığı devlet hastanesinde, domuz gribi şüphesinin hastalanan kadının sonuçları çıkınca netliğe kavuşacağı öğrenildi.

Büyükçekmece bir kadın grip şüphesiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında Domuz Gribi olarak bilinen virüsün özellikleri de taşıyacağı şüphesiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi. Hastanenin acilinde kırmızı alan olarak bilinen bölüme girişi önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı çalışanlara maske dağıtıldı.

Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. (DHA)


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Domuz gribi Mimar Sinan Devlet Hastanesi Büyükçekmece Devlet Hastanesi

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