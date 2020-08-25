HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi köprü çöplük içinde

Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi köprü çöplük içinde

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Tarihteki İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerinde, D-100 Karayolu’nun kenarında bulunan Mimar Sinan’ın yaptığı Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü katı ve sıvı atıklarla çöplüğe, sineklerin üreme yerine döndü.

D-100 Karayolu ile Avcılar-Esenyurt bağlantı yolunun ortasında bulunan, 16’ncı yüzyılda Mimar Sinan’ın yaptığı az sayıdaki köprülerden biri olan, günümüzde kullanılmayan köprü çöplüğe döndü. Tarihi köprü kesme taşlarla 74 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre 20 santim genişliğinde.

KANALİZASYON GİBİ KOKUYOR!

Bölgede yükselen dev binaların yemen yanında 3 büyük gözün yer aldığı köprünün altında üzerinde sürekli sivrisineklerin uçtuğu, pis kokan simsiyah renkte su bulunurken, çevresi de çöplüğe dönmüş durumda. Sanayi tesislerinden bu köprünün altına kadar atık sular geldiği bildirilirken, kanalizasyonu andıran koku, buradan geçenleri de rahatsız ediyor.

İki kıyısında bulunan bataklığı andıran otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor. Köprününün bugünkü durumuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, “Buradan geçerken çok pis kokuyor. Devamlı böyle. Yazın çok kötü durumda. Fabrikaların atığı var, rüzgâr işyerlerine kadar geliyor. Bu kokunun tarihi eserin yanında ne işi var? Böyle olmaz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
İngiltere’nin ilk eşcinsel babası, kızının eski sevgilisi ile nişanlandıİngiltere’nin ilk eşcinsel babası, kızının eski sevgilisi ile nişanlandı
Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere’nin ilk eşcinsel babası, kızının eski sevgilisi ile nişanlandı
İngiltere’nin ilk eşcinsel babası, kızının eski sevgilisi ile nişanlandı
700 tanesi bir arada! Mest eden manzara
700 tanesi bir arada! Mest eden manzara
Arnavutköy'deki çifte cinayet zanlısının tehdit görüntüleri ortaya çıktı
Çifte cinayet zanlısının tehdit görüntüleri ortaya çıktı
Orman yangını şüphelisi: Yere düşen çakmağın sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı
Orman yangını şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Banker Bilo filmi Bursa’da gerçek oldu...
Banker Bilo filmi Bursa’da gerçek oldu...
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Köylüler isyan etti
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Köylüler isyan etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.