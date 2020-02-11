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Mimar Sinan 'ustalık eserim' demişti! Selimiye Camii'nde büyük ayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Edirne'nin sembolleri arasında bulunan Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde kayda alınan görüntüler tarihi dokuya verilen zararı gözler önüne serdi. Pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapıldığı tarihi Selimiye Camii'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, karalama yapılan kapıları onarmak üzere atölyeye götürdü.

Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ve her gün yüzlerce ziyaretçinin gezdiği camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürdü.

'Toplumsal bilinci arttırmalıyız'

Konuyla ilgili konuşan Vakıflar Bölge Müdür Osman Güneren, kültüre ve tarihe karşı bilincin arttırılması gerektiğini belirtti. Yaptıkları kontrollerde bu ve benzeri istenmeyen durumlara karşı tespitlerinin olduğunu dile getiren Güneren, tarihi eserlerin korunması ile ilgili toplumsal bilincin artırılması gerektiğinin altını çizdi.
"Bu istenmeyen durumlardan bir tanesi de Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kepenklerinde, ahşap elemanlara çeşitli yazılar yazılması. Bunları tespit ettik. Biliyorsunuz bir ahşap atölyemiz mevcut Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde. Ustalarımız geldiler, kapıları yerinden kaldırıp söktüler. Şimdi bu kapılar elden geçecek, zımparalanacak, üstündeki yazılar silinecek ve daha sonra boyası ve cilası atılarak tekrardan yerine kapılar konulacak" dedi.
Bu gibi durumlara karşı tarih ve kültüre konusunda toplumsal bilincin arttırılması gerektiğini söyleyen Güneren, "Burada toplumsal bilincin arttırılması lazım. Bu ve benzeri konular istediğimiz konular değil. Malumunuz bu değerler, hepimizin kültürel değerleri. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Bazen böyle istenmeyen olaylar olabiliyor, ama gerekli tedbiri de almaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Ekipler, zarar verilen pencere kapılarını, onarmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ahşap atölyelerine götürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Selimiye camii Mimar Sinan

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