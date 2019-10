Mimar Sinan'ın eseri caminin restorasyonunun tamamlanmasını bekliyorlar 

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Mimar Sinan'ın eseri olan 440 yıllık Pertev Mehmet Paşa Camii, 2017 yılının Ocak ayında restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı. 2 yıldır devam eden çalışmalar nedeniyle caminin yan tarafına yapılan prefabrik mescitte namaz kılan cemaat ise, bu durumdan şikayetçi olarak caminin bir an önce açılmasını istiyor.

İzmit’in sembol camilerinden olan halk arasında ‘Yeni Cuma Camii’ olarak bilinen Pertev Mehmet Paşa Camii'nde, 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan ihalenin ardından 4 milyon 255 bin 833 liraya restorasyon çalışmaları başladı. Ancak 14 Eylül 2019'da tamamlanması gereken camii restorasyonu gecikince ihale yenilenerek yeni bir firmaya devredildi. Yeni firmanın çalışmaları önümüzdeki yıl içerisinde tamamlaması bekkleniyor.

'CAMİ CEMATİ ÇOK RAHATSIZ'

İki yıldır devam eden çalışmalar nedeniyle caminin yan tarafına yapılan prefabrik mescitte namaz kılan cemaat ise, bu durumdan şikayetçi olarak, caminin bir an önce açılmasını istiyor.

Prefabrik caminin yazın sıcak kışın soğuk olduğunu belirten Fatih Kurnaz, "Bu durumdan cami cemaati çok rahatsız, prefabrik bir yerde namaz kılınıyor. Sonbahardayız yakında yağmurlar yağmaya başlayacak ve yağmurun yağmasıyla da daha da sıkıntılı bir hale gelecek. İzmit halkı olarak buradaki çalışmanın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Hem çok küçük hem de havasız. Restore çalışmalarının neden tamamlanmadığını da bilmiyoruz. Çok uzun zamandır bu halde ve camimizin en kısa sürede tamamlanmasını yetkililerden rica ediyoruz" dedi.

'RESTORASYON TAMAMLANANA KADAR BAŞKA CAMİLERİ TERCİH EDİYORUM'

Restorasyon başladıktan sonra diğer camileri tercih ettiğini söyleyen Eray Atalı da, "Cami aktif bir şekildeyken sürekli kullanıyorduk ama restore çalışmaları devam ederken prefabrik haline çok gelmedim. Bu caminin restore çalışması bitene kadar diğer camileri tercih edeceğim. Çalışmalar sanırım yaklaşık 2 senedir devam ediyor biraz uzun sürdüğünü düşünüyorum. Böyle tarihi bir caminin bir an önce yeniden hizmete açılması biz vatandaşlar için iyi olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

'RESTORASYON SÜRECİ UZADI'

Restorasyon sürecinin uzadığını ifade eden Ergin Kodil ise, "Caminin restorasyon süreci çok sıkıntılı geçiyor bizim için. Camiye geliyoruz, prefabrik bir yerde namaz kılmak zorunda kalıyoruz. Bir an önce bitmesi gerekiyor epey uzadı çünkü. Bir İzmitli olarak yetkililerden camimizi tekrar hizmete açmalarını bekliyoruz. Yazın çok sıcak oluyor şu an ibadet edilen prefabrik yer, çok gürültü oluyor. Zor da olsa ibadet edebiliyoruz ama tabii ki caminin yerini tutmuyor. Küçük ve havasız bir yer kışın da çok soğuk oluyor. Dışarıda kalan cemaat oluyor sığmadığı için eski caminin bir an önce açılmasını istiyoruz" dedi.

