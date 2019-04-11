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Mimar Sinan'ın heykelinin yönünün değiştirilmesi önerildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Mimar Sinan'ın heykelinin, mimarlığını yaptığı Selimiye Camisi'ne sırtının dönük olmasından üzüntü duyuyorum" - "Önerim Mimar Sinan heykelinin, taşın dehaya dönüştüğü, dehanın taş kesildiği yeryüzünün en muhteşem eserine bakarken bir heykelinin olması. Bundan daha basit, somut, samimi, içten ne olabilir?"

EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Selimiye Meydanı'nda yer alan Mimar Sinan'ın heykelinin yönünün, Selimiye Camisi'ne bakar şekilde değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 15-21 Nisan arasında kutlanacak 43. Turizm Haftası'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Turizm kenti Edirne'de Mimar Sinan'ın heykelinin, mimarlığını yaptığı Selimiye Camisi'ne sırtının dönük olmasından üzüntü duyduğunu belirten Hacıoğlu, heykelin yönünün değiştirilebileceğini kaydetti.

Ahmet Hacıoğlu, "Mimar Sinan'ın heykeli, yaptığı koca bir dehaya sırtını döner mi? Bunu kim yapmış, niçin yapmış, niye yapmış, nasıl yapmış gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim Türk İslam Eserleri Müzesinde Mimar Sinan Odası'nda, Mimar Sinan'ın mumyası var, bir bakın. Türk İslam Eserleri Müzesinde olduğu gibi camiye bakan, camiyi inceler bir şekilde olmalıyken burada sırtını dönmüş. Bu nasıl bir mantık anlamış değilim. Önerim Mimar Sinan heykelinin, taşın dehaya dönüştüğü, dehanın taş kesildiği yeryüzünün en muhteşem eserine bakarken bir heykelinin olması. Bundan daha basit, somut, samimi, içten ne olabilir?" diye konuştu.

Hacıoğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin ön tarafında bulunan ve sırtı camiye dönük olan Mimar Koca Sinan Heykeli'nin yönünün camiye doğru düzeltilmesinin daha güzel olacağını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu, Selimiye Meydanı'nda devam eden çevre düzenlemesi çalışması kapsamında Mimar Sinan heykelinin duruşunun yön değişikliğinin yapılabileceğini kaydetti.

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