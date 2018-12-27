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"Mimarca CAM" etkinliklerinin dördüncüsü düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:57 | Son Güncelleme

"Mimarca CAM" başlıklı etkinlik serisinin dördüncüsü, Türk Serbest Mimarlar Derneği iş birliğiyle Ankara'da düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, Türk Serbest Mimarlar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Mimarca CAm" etkinliğinin dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Şişecam'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mimarca CAM" başlıklı etkinlik serisinin dördüncüsü, Türk Serbest Mimarlar Derneği iş birliğiyle Ankara'da düzenlendi. Mimarlık ve cama dair sunumların yapıldığı etkinlikte mimar, mühendis, cephe danışmanı, inşaat firmaları, kamu ve sektör profesyonelleri buluştu.

Yaklaşık 400 mimar, mühendis, cephe danışmanı, kamu ve sektör profesyoneli ile akademisyen ve öğrencilerin bir araya geldiği etkinlik, Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez ve Şişecam Düzcam Pazarlama Grup Müdürü Tansu Kumru'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Etkinliğin ilk bölümünde camın mimarideki yeri, kullanımı ve önemine değinilirken, ikinci bölümünde ise aynı konuyla ilgili olarak Pecha Kucha sunumları yer aldı.

Etkinlikte, sektör profesyonelleri camın mimaride doğru kullanımı, yeri ve önemine yönelik düşüncelerini aktardılar.

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Şişecam Düzcam

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