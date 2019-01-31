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Mimari fotoğraf ödüllerinin kazananları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 07:31 | Son Güncelleme

'The Art of Building' uluslararası mimarı fotoğraf yarışmasının jürisi, bu yılın kazananlarını belirledi. Dereceye girenler arasında profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra, cep telefonuyla çekim yapan amatörler de yer alıyor.

İngiltere'de bulunan Chartered Institute of Building (CIOB) tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen The Art of Building fotoğraf yarışması, yapıların yaratıcılık ve güzelliklerini sergilemeyi amaçlıyor. Her yıl, dünyanın birçok ülkesinden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Yılın Fotoğrafçısı ünvanını kazanabilmek için yarışmaya katılmaya teşvik ediliyorlar. İşte bu yılki yarışmada dereceye giren çalışmalardan bazıları...

2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasının kazananları

2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasını kazananlardan fotoğrafçı Shahbaz Majeed’in ‘Spiral’ isimli çalışması
2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerden Hossein Farahi’nin Medine çevresindeki tarihi Miqat Dhul Hulifa Bir Ali Camisi’nde çektiği ‘White Women’ fotoğrafı.
2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerden Roberto Conte’nin ‘Swans’ çalışması.
2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasında dereceye giren Rasol Bayati’nin ‘Hope Hole’ isimli çalışması.
2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerden Mikhail Proskalov’un ‘Sunset Above The Skyscraper’ isimli fotoğrafı.
2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerden David Meredith’in ‘Avala’ isimli fotoğrafı
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, 2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerden Beverly Jay’in ‘Working Overtime’ isimli çalışması.
Dereceye girenlerden Hamed Younesi’nin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de çektiği ‘Urban Mountain’ fotoğrafı.
ABD’deki Westfield AVM’de çekilen ‘Christmas in Fish Skeleton’ isimli bu fotoğraf, yarışmaya katılan Yi Cherne Juang’a birincilik kazandırdı.
Fotoğrafçı Jamshid Farajvand’ın ’21 Inches’ isimli çalışması, 2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasında ikincilik kazandı.
2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasını kazananlardan fotoğrafçı Hans Wichmann’ın çektiği ‘Casa Confetti’ fotoğrafı
2018 'The Art of Building' mimari fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerden Ana Tchankvetandze tarafından Almanya’nın Nuremberg kentinde çekilen ‘Roof Resident’ fotoğrafı.
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Anahtar Kelimeler:
mimari fotoğraflar fotoğraf yarıışması The Art of Building

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