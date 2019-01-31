Mimari fotoğraf ödüllerinin kazananları açıklandı

İngiltere'de bulunan Chartered Institute of Building (CIOB) tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen The Art of Building fotoğraf yarışması, yapıların yaratıcılık ve güzelliklerini sergilemeyi amaçlıyor. Her yıl, dünyanın birçok ülkesinden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Yılın Fotoğrafçısı ünvanını kazanabilmek için yarışmaya katılmaya teşvik ediliyorlar. İşte bu yılki yarışmada dereceye giren çalışmalardan bazıları...