Mimari şifresi ve simgeleriyle dikkati çeken cami

MİRAÇ KAYA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Kampüsü'nde 21 Eylül'de hizmete açılan "BTSO Camisi", modern mimarisi, şifreleri, simgeleri ve kültürel esintileriyle dikkati çekiyor. TOBB Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinin uygulama camisi olan ibadethanede, çevredeki vatandaşlar da namazlarını kılıyor. Namaz kılınan zemin kısmı üst katta oluşturulan cami, Cumhurbaşkanlığı forsunda ve bakanlıkların logolarında da ön plana çıkan 16 Türk devletini simgeleyen mimari tasarımla dikkati çekiyor. Direk ve kolon kullanılmadan 16 Türk devletini temsilen 16 köşeli olarak tasarlanan caminin aydınlatmasında, Allah'ın 99 ismiyle anlamlandırılan 99 led ampul bulunuyor. Yine 16 köşeden yapılan kubbesinde hilal şekli ve ortasında Allah lafzı ile "ay yıldız"ın yer aldığı caminin mihrabında İznik çinileri, duvarlarında Nur suresinin 35-39'uncu ayetleri yer alıyor. Duvarlarında ayrıca Allah, Hz. Muhammed ve 4 halifenin isimlerinin yazılı olduğu Selçuklu yıldızları olduğu görülüyor. Caminin proje sorumlusu ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatına bir yıl önce başlanan caminin 21 Eylül'de hizmete açıldığını hatırlattı.

- Dış cephesi titanyum çinko Şenocak, özgün mimariye sahip bir eser ortaya çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi: "Camimiz 1060 metrekare alt tabanı, 480 metrekare bayanlar mahfili ve dış alanıyla beraber yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir yerde bulunuyor. Camimizin dış cephesi titanyum çinko dediğimiz oldukça kullanışlı, geometrik desenlere ve şekillere de uyum sağlayabilecek tarzda bir malzemeyle yapıldı. Titanyum çinko, hem kendini koruyabilen hem de dış cephede hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Bu malzeme ayrıca dış görünüş olarak da caminin görünümüne ayrı bir hava katmış durumda." Caminin mihrap, kürsü ve minberinin, geometrik desenler taşıdığını ve tek bir yerde toplandığını dile getiren Şenocak, "Geleneksel hat sanatı Kufi yazısıyla İhlas suresinin mihrapta uygulaması yapılmış. Sülüs sanatıyla Nur suresinin 35, 36, 37, 38 ve 39 ayetleriyle de duvar yazıları gerçekleştirilmiş." dedi. Şenocak, caminin kubbesinin ise bombeli yerine düz olarak iki parçadan tasarlandığını belirterek, şunları kaydetti: