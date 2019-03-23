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Mimari ve sanat Harran Ovası’nı yeniden yorumladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen “Harran: Bir Ovanın Çehresi” sergisi kapılarını açtı.

Mimari ve sanat Harran Ovası’nı yeniden yorumladı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen “Harran: Bir Ovanın Çehresi” sergisi kapılarını açtı. Coğrafyanın mimari düşünce yapısına odaklanan sergi, 27 Mart tarihine kadar Studio-X’te sanatseverlerin ziyaretine açık olacak

“Harran: Bir Ovanın Çehresi” sergisinin fikri, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı dersleri kapsamında gerçekleştirilen “ARCH 542 InSitu: Mimarlıkta Araziyi Yeniden Düşünmek Semineri” ile doğdu. Harran Ovası’na yapılan üç günlük ziyaretlerde ovanın karakteri Nemrut Dağı eteklerinden başlayarak incelendi.

HARRAN’A FARKLI BİR BAKIŞ

Sergide, bir grup mimar ve araştırmacının eşlik ettiği bu üç günlük seyahatin izlenimleri, mimarlığın alışılagelmiş temsil araçları üzerinden tekrar ele alınarak ziyaretçilerle paylaşılıyor. Malzemenin doğası ve kesin olmayanın estetiğini güçlü bir şekilde yansıtan sergi, katılımcılara fotoğraf, maket ve bölgeye ait mimari çizimler ile farklı bir deneyim vadediyor. Serginin odak noktasını Nemrut Dağı’ndan başlayıp Atatürk Barajı ve tüm Harran Ovası’nı kapsayan 1:100000 ölçekli bir arazi maketi oluşturuyor. Maketin üzerinde gezi rotasındaki odak noktalarının seramik, mum, ahşap gibi farklı malzemelerle yorumlandığı detay maketler de yer alıyor. Bu makete, yine gezi izlenimlerini yörenin renklerine göre belirten bir fotoğrafik kolaj, kesitler ve bölgenin yıllar içindeki değişimini hava fotoğrafları üzerinden izleyen bir video eşlik ediyor.

Sergide yer alan isimler ise, BİLGİ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Elif Kendir Beraha, BİLGİ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Ceren Balkır Övünç, BİLGİ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Mesut Öztürk’ün yanı sıra BİLGİ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı öğrencileri Aydan Ataç, Özlem Güven, Nilüfer Karanfil Büyükyıldırım, E. Ecem Kırtaş, Murat Sökün ve Meryem N. Yabanigül olarak öne çıkıyor.

Mimari ve sanat Harran Ovası’nı yeniden yorumladıMimari ve sanat Harran Ovası’nı yeniden yorumladıMimari ve sanat Harran Ovası’nı yeniden yorumladıMimari ve sanat Harran Ovası’nı yeniden yorumladı

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