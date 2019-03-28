Mimarisi bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal Kütüphanesi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Ulusal Kütüphane, ülkenin en geniş kütüphanesi olarak biliniyor.

1966'da inşa edilen kütüphanenin koleksiyonunun zaman içinde zenginleşmesi sonucunda ana binaya 2 bina daha eklendi.

Kuala Lumpur'un Ampang Park bölgesinde yer alan ve toplu taşıma vasıtalarına yakınlığıyla kolay ulaşılabilen kütüphane, öğrencilerin ve her yaştan okurseverin sıklıkla uğradığı mekanlar arasında geliyor.

Kütüphaneyi AA muhabirine tanıtan görevli Siti Şerife, 21 kategoriden eserlerin bulunduğu kütüphanede toplam 4 milyon basılı eserin yer aldığını belirtti.

Siti Şerife, kütüphanenin internet sisteminden de dünya genelinde 30 milyon elektronik kitap, makale ve dergiye erişim sağlanabildiğini söyledi.

- "Mimarisi bilgeliği simgeliyor"

Kütüphanenin geniş bir arşivi olduğunu vurgulayan Siti Şerife, koleksiyonda bulunan Malay el yazması eserlerin Malezya tarihine yönelik araştırma yapanların oldukça dikkatini çektiğini ifade etti.

Malezya'nın bağımsızlığından önce 20. yüzyılın başlarında basılan çok sayıda eserin kopyalarının da kütüphanede saklandığını hatırlatan Siti Şerife, Ulusal Kütüphanenin kültürel ve tarihi açıdan bir zenginlik olduğunun altını çizdi.