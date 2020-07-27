Mimarlar: AOÇ Atatürk'ün vasiyetine uygun hale getirilsin

Başvuruya gerekçe olarak Danıştay'ın Ayasofya kararı gösterildi.Mimarlar Odası Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en geniş sınırlarının Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmesi için bakanlığa başvurdu. Mimarlar Tarım ve Orman Bakanlığı’na yaptıkları başvuruya gerekçe olarak Danıştay’ın Ayasofya gerekçesini emsal gösterdi. Bakanlığa gönderilen resmi yazıda, çiftlik alanlarının en geniş sınırlarını içine alacak şekilde, Atatürk’ün şartlı bağışında yer alan ve iradesi yönünde kullanılmayan alanların tespit edilmesi ve aslına rücu için çalışmaların başlatılması istendi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Candan "Atatürk'ün vasiyetine şartlı bağışına aykırı olarak talan edilen Atatürk Orman Çiftliği aslına rücu edene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı’na resmi yazıyla başvurarak, AOÇ'nin Atatürk'ün şartlı iradesine uygun hale getirilerek Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesine uygun olmayan kullanımlara son verilmesi, bağışlama iradesine uygun olarak halka kazandırılması, aslına rücu ettirilmesi yönünde işlem tesis edilmesi için çalışmalarının ivedilikle başlatılmasını ve kurumumuza bilgi verilmesini istedik" diye konuştu.