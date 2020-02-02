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Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde seçim yarışı başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 19:37 | Son Güncelleme

MİMARLAR ODASI'NIN YENİ YÖNETİMİ MAVİ LİSTEDE Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin yeni yönetim seçimleri sonlandı.

MİMARLAR ODASI'NIN YENİ YÖNETİMİ MAVİ LİSTEDE
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin yeni yönetim seçimleri sonlandı. 'Birlikte' ve 'Çağdaş Demokrat Mimarlar' olmak üzere kırmızı ve mavi liste olarak başlatılan seçimlerde, üyeler sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. 6 bin üyeden bin 218'inin oy kullandığı seçimi, İlker Kahraman başkanlığındaki 'Birlikte' grubu olarak bilinen mavi liste kazandı.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

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