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Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Atike Elif Akın, ürettiği araba aksesuarları ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Avrasya Üniversitesinde düzenlenen Girişimcilik Haftası Etkinlikleri kapsamında Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Atike Elif Akın’ın ürettiği araba aksesuarları ve kişisel aksesuarlar, ilgi odağı oldu.Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Atike Elif Akın, etkinliklerinde hikâyesini katılımcılar ile paylaşırken ürettiği ürünleri pes etmeden araştırmalar yaparak nasıl pazar aradığını anlattı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Avrasya Üniversitesinde düzenlenen Girişimcilik Haftası Etkinlikleri kapsamında Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Atike Elif Akın’ın ürettiği araba aksesuarları ve kişisel aksesuarlar, ilgi odağı oldu.
Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Atike Elif Akın, etkinliklerinde hikâyesini katılımcılar ile paylaşırken ürettiği ürünleri pes etmeden araştırmalar yaparak nasıl pazar aradığını anlattı. Ürettiği ürünleri dünyanın birçok yerine gittiğini kaydeden Akın, ürünleri artık evde değil küçük bir fabrikada yaptıklarını ifade etti.
Akın, “Bana direksiyon kılıfı dikme makinesi, esnek renkli deri ve iyi bir usta lazımdı. Ailemle amatörce bir dikiş makinesinde farklı bir yöntemle direksiyon kılıfları üretmeye başladık. Ben öyle bir direksiyon kılıfı ürettim ki ne Türkiye’de, ne de dünya da eşi benzeri yok. Üretimi bu şekilde olan yok, ürünler çok muntazam, hiçbir dikiş yok, amatör bir makineyle dikişsiz görünecek şekilde ürettik. Hem daha sağlam oldu hem de daha profesyonel gözüktü. Bu süreçte İstanbul’da sosyete pazarlarında tezgâh açtık, kartımızı dağıttık. Trabzon’a geldik Uzungöl’de Araplara satış yaptık. Müşteri potansiyelim sosyete olduğu için Zorlu Center’e giderek stant bile açtık. Orada birçok ünlü ile tanıştık. Ardından geçen süreçte birçok ünlü araba aksesuarı konusunda benim ürünlerimi tercih etti. Sadece araba aksesuarı ile kalmadım kişisel elektronik cihazlara aksesuarlar üretmeye başladım. Ülkemizin ve dünyanın birçok yerine ürünlerim gidiyor. Artık evde üretmiyoruz çünkü sanayi içerisinde bir küçük fabrikam var” diye konuştu.

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