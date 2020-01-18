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  4. Mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünyayı geziyor

Mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünyayı geziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Hayalleri için mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünya turuna çıkan genç kız, gittiği şehirlerde çektiği doğa ve tabiat fotoğraflarıyla dünyanın güzelliklerini de takipçileriyle paylaşıyor.4 yıl önce Antalya’dan yola çıkarak otostopla binlerce kilometre yol kat eden Rabia Saçıkara’nın (26) rotası bu kez Şanlıurfa oldu.

Hayalleri için mimarlık mesleğini bırakıp otostopla dünya turuna çıkan genç kız, gittiği şehirlerde çektiği doğa ve tabiat fotoğraflarıyla dünyanın güzelliklerini de takipçileriyle paylaşıyor.
4 yıl önce Antalya’dan yola çıkarak otostopla binlerce kilometre yol kat eden Rabia Saçıkara’nın (26) rotası bu kez Şanlıurfa oldu. Amacının dünyayı gezmek olduğunu ifade eden Saçıkara, gittiği yerleri not alıp, fotoğraflayıp sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Türkiye’nin 81 ilini gezen Saçıkara, yeni maceralar peşinde turuna devam ediyor. Saçıkara dünyanın neresi olursa olsun, söylenen hiçbir şeye inanmayıp, insanın gidip kendi deneyimleriyle, gözlemleriyle düşünmesinin gerektiğini dile getirdi.

“Her zaman hayallerimin peşinden gitmeye devam edeceğim”
Dünyanın neresi olursa olsun, söylenen hiçbir şeye inanmayıp, kendi gözlemleriyle düşündüğünü vurgulayan Saçıkara, “Antalya’dan Balıklıgöl’ü ziyarete geldim. Buradaki atmosfer beni çok etkiledi. Balıklıgöl’deki cami minareleri çok güzel uyum sağlamış gölle. İran turundan geliyorum. Türkiye’nin bütün illerini gezdim. Otostop yaparak gezilerimi yapıyorum. Şu an doğu turum bitmek üzere. Bundan sonraki rotam Hindistan’a otostopla yolculuk yapacağım. Hedefim bütün dünyayı gezmek. 4 yıl önce hayallerimi gerçekleştirmeye başladım. Şanlıurfa’yı gezdim, çarşısı, Balıklıgöl’ü, Harran’ı çok güzel. Urfa tarihi çok zengin bir kültüre sahiptir. Buradaki insanlar çok sıcakkanlıdır. Batıya göre doğu insanları daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Balıklıgöl’de balıklar çok büyük, daha önce böyle balık görmedim. Hiçbir insandan korkmanıza gerek yok. Ben insanları çok seviyorum. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım. İnsanların sizi korkutmanıza izin vermeyin. Haberlerde doğu bölgelerine gitmeyin savaş var, deniliyor. Ben İran’da yarı başı açık gezdim, bir sorun yaşamadım. Söylenenlere hiçbir zaman inanmayın. Dünya’nın neresi olursa olsun, söylenen hiçbir şeye inanmayın, gidip kendi deneyiminizle, gözleminizle düşünsün, başkasının düşünceleriyle olmasın” diye konuştu.

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