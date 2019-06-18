HABER

‘Mimarlık Yıllığı’Sergisi HOM Design Center’da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:08 | Son Güncelleme

Mimarlık kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen ‘Mimarlık Yıllığı’Sergisi HOM Design Center’da açıldı.‘Mimarlık Yıllığı’ sergisi bu yıl Tasarım ve dekorasyon dünyasının yeni merkezi HOM Design Center’da sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

‘Mimarlık Yıllığı’Sergisi HOM Design Center’da açıldı

Mimarlık kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen ‘Mimarlık Yıllığı’Sergisi HOM Design Center’da açıldı.
‘Mimarlık Yıllığı’ sergisi bu yıl Tasarım ve dekorasyon dünyasının yeni merkezi HOM Design Center’da sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Arkitera Mimarlık Merkezi işbirliğiyle 17 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen sergide, son bir yılda Türkiye’de üretilen 70’e yakın proje, tasarım ve dekorasyon meraklılarının beğenisine sunuluyor. Sergi kapsamında bu yıl ilk kez, seçilen 6 proje özel bir panelde derinlemesine tartışılıyor.
HOM Design Center, “Mimarlık Yıllığı” sergisine ev sahipliği yapan HOM Design Center Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen dekorasyon markalarını tek çatı altında toplayan, ev sahipliğini üstlendiği tasarım, mimarlık ve sanat etkinlikleriyle aynı zamanda bir buluşma merkezidir. Arkitera Mimarlık Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergi, seçici kurul üyeleri Melike Altınışık, Haydar Karabey, Nilüfer Kozikoğlu, Arzu Nuhoğlu ve Mustafa Toner tarafından belirlenen, yerli ve yabancı tasarımcıların hayata geçirdikleri 70’e yakın projeyi bir araya getiriyor. HOM Design Center’ın tüm katlarına yayılan sergi, son bir yılda Türkiye’de inşa edilen nitelikli yapılar üzerinden yapılı çevreyi tartışmaya açmayı ve belgelemeyi hedefliyor. Mimari, iç mimari, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarındaki üretimleri bir araya getiren sergide, ticaret, eğitim, konut ve kültür projeleri öne çıkıyor. Sergi kapsamında bu yıl ilk kez, seçilen 6 proje, özel bir panelde değerlendiriliyor.

‘Mimarlık Yıllığı’Sergisi HOM Design Center’da açıldı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri 7" Bulgaristan’da gerçekleştirildiCumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri 7" Bulgaristan’da gerçekleştirildi
Bakan Akar'dan ABD açıklamasıBakan Akar'dan ABD açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kayıp, 1 yaralı

Trabzon’da HES borusu patladı!

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.