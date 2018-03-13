Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Başaran Holding'e ait özel jet 3 mürettabat ve sekiz yolcusuyla İran hava sahasına düştü. Habertürk'ten Reşat Balcıoğlu, İran’daki jet kazasında hayatını kaybeden, yakından tanıdığı Mina Başaran’ı anlattı...

Mina Başaran'ın bilinmeyenleri

1 / 18 İş insanı Hüseyin Başaran’ın 14 Nisan’da evlenecek olan kızı Mina (28), bekarlığa veda eğlencesi için 7 kız arkadaşı ile özel jetiyle Dubai’ye gitmişti. İstanbul dönüşü jet, İran’da dağa çakılmış, 3’ü mürettebat 11 kadın ölmüştü. Habertürk'ten Reşat Balcıoğlu, İran’daki jet kazasında hayatını kaybeden, yakından tanıdığı Mina Başaran’ı anlattı...

2 / 18 Mina, babası Hüseyin Başaran’ın “Prensesim” diye hitap ettiği iş arkadaşı, biricik kızıydı. Gösterişi sevmezdi. Şaşaalı bir hayatı yoktu. Objektifler eşliğinde bir kez bile doğum günü kutlamadı. Instagram’ı da nişanlandıktan sonra açmıştı.

3 / 18 EVLENDİKTEN SONRA BEBEK'TE OTURACAKLARDI 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda evlenecek olan Murat Gezer ile Mina Başaran, evlenince Bebek’te oturacaktı.

4 / 18 İstanbul’da kalarak evin genel işleriyle ilgilenen Murat Gezer’in, İran’a uçağın düştüğü bölgeye nişanlısının naaşını almaya gidemediği öğrenildi.

5 / 18 Nişanlısı Mina Başaran’la üniversitede tanışan ve 8-9 yıldır evlenmek için bekleyen ikiliden Murat Gezer’in olayı öğrendikten sonra yıkıldığı bildirildi.

6 / 18 Murat Gezer’in, nişanlısıyla en son uçağa binmeden önce mesajlaşarak, nişanlısına ‘İyi yolculuklar’ dilediği öğrenildi.

7 / 18 GELİNLİĞİNİ ZUHAİR MURAD TASARLAMIŞTI 4 Mart’ta gelinlik modeli beğenmek için annesi Beril Başaran’la gittiği Paris’te Elie Saab ve Chanel defilesini izleyen Mina Başaran, son dakika karar değiştirip gelinliğini dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad’dan seçmişti.

8 / 18 SOSYETİK BİLE DEĞİL, MEDYATİK HİÇ DEĞİLDİ... Mina'nın şaşaalı bir hayatı yoktu, objektifler eşliğinde bir kez bile doğum günü kutlamadı, magazin sayfalarında bir kez bile ‘dekolteli’ kıyafet giydiği için haber olmadı.

9 / 18 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda Murat Gezer ile evlenecekti ama olmadı... Üniversite yıllarında başlayan aşk, İran’ın tenha bir dağında son buldu.

10 / 18 BABASINA LAF GETİRMEDİ Trabzonlu Başaran Ailesi, Türk örf ve âdetlerine tam anlamıyla uyumlu yaşayan insanlardı, Hüseyin-Beril Başaran çifti, ailece her yaz, tekneleriyle Ege ve Akdeniz koylarını dolaşır kimselere görünmek istemez basından uzak dururlardı.

11 / 18 Mina babasına laf getirmezdi saat gece 24.00’ü geçmeden ‘Mikonos’ gibi bir yerde tekneye dönmüş olurdu.

12 / 18 5 YILDIR HERKESTEN GİZLİ YAŞIYORDU Son 5 yıldır ramazanda orucunu tutar ama kimseyle paylaşmazdı, ‘’Kime ne?’’ diyerek iftarlarını gizli verirdi. Dini inancı kuvvetliydi.

13 / 18 Dışarıdan bakıldığında onu zengin sosyetik birisi gibi görüyorlardı ama hiç öyle olmadı...

14 / 18 IŞIKLAR İÇİNDE UYU İstese her gün sayfalarda yer alırdı ama o işiyle gündeme gelmek, ailesine laf söyletmemek istiyordu, öyle de yaptı.

15 / 18 26 Ekim’de Yalıkavak marinada verdikleri lansman davetinin ev sahibiydi.

16 / 18 Ailece ev sahipliği yaptıkları davette, “Babam varken ben kameraya konuşmayayım’’ dese de babası Hüseyin Başaran’ın ‘’Benim iş hayatımdaki en güvendiğim isimsin.

17 / 18 Benim prensesimsin’’ diyerek HT Kulüp mikrofonlarına anlatmıştı yaptıkları bu projeyi...