Mina Başaran ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-İRAN'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde Eyüpsultan, Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına Başaran'ın annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer'in yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Törende mezar başında Kuran-ı Kerim okundu. Dualar okunurken, Başaran'ın ailesinin ve nişanlısının gözyaşı döktüğü görüldü. Daha sonra aile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bıraktı.

