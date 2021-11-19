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Mina coin nedir? Mina coinin özellikleri

19.11.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mina, kısa ve öz bir blok zincirine sahip bir katman-1 protokolüdür. Ethereum ve Bitcoin gibi mevcut blok zincirleri yüzlerce gigabayt veri depolar ve blok zincirlerinin boyutu zamanla artacaktır.

Mina coin nedir? Mina coinin özellikleri

Mina ile blok zinciri her zaman aynı boyuttadır. Kullanımdaki büyümeden bağımsız bir şekilde hemen hemen 22 kb (birkaç tweetin boyutu) olarak büyüklüğe sahip olduğu söyleniyor. Bu, kullanıcıların ağı hızlı bir biçimde senkronize etmelerine ve doğrulamalarına yarıyor, bu da ağ ademi merkeziyetçiliğini yükseltmeye ve ağ üzerinde yüzde 51 saldırısına karşı güvenlik açığını azaltmaya yardım eder.

MINA, protokolün yerel yardımcı program belirtecidir ve aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir:

Ağ işlem ücretleri: Kullanıcılar, Mina Ağı üzerindeki Snapps (dApps) ile her etkileşim için ağ işlem ücretlerini (MINA belirteçlerinde) ödeyecektir.

Blok üretimi: Blok üreticileri, fikir birliğine varan ve blok zincirine güvenlik sağlayan doğrulayıcılardır. MINA jetonlarını stake etme ve blok zincirinde yeni bloklar üretme karşılığında blok ödülleri kazanırlar.

Staking: Kullanıcılar, stake ödülleri (MINA jetonlarında ödenir) karşılığında ağın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için düğümleri çalıştırabilir ve MINA jetonlarını stake edebilir . Alternatif olarak, kullanıcılar üçüncü taraf bir stake etme hizmetine yetki vererek tokenlerini dolaylı olarak stake edebilirler . Herhangi bir yeni devredilen stake'in yürürlüğe girmesinden önce 2 ila 4 haftalık bir gecikme süresi olduğunu unutmayın.

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