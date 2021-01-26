Mina isminin anlamı nedir? Bu ismi koyan ünlüler kim? İşte yanına yakışan isimler

Son dönemde anne ve babalar çocuklarına isim koyacakları zaman detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Özellikle hem farklı bir isme sahip olan bir kişiyle tanışıldığı zaman hem de çocuğa özel bir isim koyulacağı zaman ismin anlamı ile ilgili detaylı araştırma yapılıyor. Ebeveynlerin son zamanlarda ilgi gösterdiği isimlerden bir tanesi de Mina ismi. Bu nedenle yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından Mina isminin anlamı nedir şeklinde araştırılıyor. İşte Mina ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası... MİNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Ebeveynlerin yoğun olarak tercih ettiği isimlerden olan Mina isminin çok sayıda anlamı bulunuyor. İsmin en bilinen anlamı ise billur ve şeffaf anlamları. Bunun yanı sıra şarap şişesi anlamına geldiği de biliniyor. Aynı zamanda gökyüzü ve camın ana maddesi gibi anlamları var. Ayrıca Arapça'da liman ve iskele olarak geçiyor. Öte yandan Mina ismi en çok Mekke'de Şeytan taşlanan yere verilen ad olarak da biliniyor. İsim, farklı dillerde farklı anlamlara da geliyor. İşte farklı dillerdeki farklı anlamları:

Farsça'da "emaye, sır"

Estonca'da "ben"

Tatarca'da "mayın"

Nepalce'de "değerli, kıymetli"

Paşto dilinde "aşk"

Eski Almanca'da "aşk"

İspanyolca'da "benim"

Sanskritçe'de "balık"

Japonca'da "gerçek aşk, güzel aşk ve sevgi"

Korece'de "güzel ve zarif" Bazı ebeveynler çocuklarına koymayı düşündükleri isimlerin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bu isim Kur'an'da geçmiyor ancak çocuğa koymanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Hangi ünlülerin çocuklarına bu ismi koydukları da ebeveynler tarafından araştırılıyor. Reha Muhtar ile Deniz Uğur da çocuklarına bu ismi koymuşlardı. Ancak Muhtar ve Uğur bu ismi koyarken tek başına değil de Deniz ismi ile beraber Mina Deniz şeklinde tercih etmişti. MİNA İSMİNİN ANALİZİ İsimlerin anlamlarının yanı sıra detaylı analizleri de merak ediliyor. Aileler isimlerin çocuklarının geleceğine ve karakterine etkisi olacağına inandıkları için detaylı isim analizi yaptırabiliyor ya da internetten detaylı isim analizlerini araştırabiliyor. İsimlerin içerisindeki her bir harfin farklı bir karakter özelliğine işaret ettiğine inanılıyor. İşte bu güzel ismin içerisindeki harflerin temsil ettiği özellikler... M: Zeki, başarılı, ticaret ile yakından ilgili

İ: Kırılgan, duygusal, hassas

N: Sağduyu sahibi, 6. hissi gelişmiş, üstün güçlere sahip

A: Enerjik, atılgan, analiz ve algılama yetisi gelişmiş, mantıklı düşünmeye eğilimli İşkolik oldukları bilinen bu kişilerin enerjileri hiç bitmiyor. Sağlıklı olmaya dikkat eden bu insanlar evcimen yapılarıyla da biliniyorlar. Aynı zamanda maddiyat konusunda temkinli olan Minaların hesabını bildiklerini söylemek mümkün. Düşünceli, merhametli, sanatsal anlamda gelişmiş, gözlemci ve yaratıcı olmaları da dikkat çekiyor. Bu nedenle yazarlık veya modacılık gibi bir meslek tercih edebiliyorlar.