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Mina isminin anlamı nedir? Bu ismi koyan ünlüler kim? İşte yanına yakışan isimler

26.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Mina isminin anlamı nedir? Bu ismi koyan ünlüler kim? İşte yanına yakışan isimler

Bir bebek dünyaya getirme hazırlığında olan ailelerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi de isim seçimi oluyor. Hem soyadıyla uyumlu, hem tınısı hoş hem de güzel bir anlama sahip bir ad bulmak için binlerce isim arasından tercih yapılıyor. Ebeveynlerin son dönemde sıkça tercih ettiği isimlerden bir tanesi de Mina. Buna nedenle Mina isminin anlamı nedir şeklinde araştırma yapılıyor. Peki, Mina ne demek? İşte bu güzel ismin analizi ve manası...

Son dönemde anne ve babalar çocuklarına isim koyacakları zaman detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Özellikle hem farklı bir isme sahip olan bir kişiyle tanışıldığı zaman hem de çocuğa özel bir isim koyulacağı zaman ismin anlamı ile ilgili detaylı araştırma yapılıyor. Ebeveynlerin son zamanlarda ilgi gösterdiği isimlerden bir tanesi de Mina ismi. Bu nedenle yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından Mina isminin anlamı nedir şeklinde araştırılıyor. İşte Mina ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

MİNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ebeveynlerin yoğun olarak tercih ettiği isimlerden olan Mina isminin çok sayıda anlamı bulunuyor. İsmin en bilinen anlamı ise billur ve şeffaf anlamları. Bunun yanı sıra şarap şişesi anlamına geldiği de biliniyor. Aynı zamanda gökyüzü ve camın ana maddesi gibi anlamları var. Ayrıca Arapça'da liman ve iskele olarak geçiyor. Öte yandan Mina ismi en çok Mekke'de Şeytan taşlanan yere verilen ad olarak da biliniyor. İsim, farklı dillerde farklı anlamlara da geliyor. İşte farklı dillerdeki farklı anlamları:

  • Farsça'da "emaye, sır"
  • Estonca'da "ben"
  • Tatarca'da "mayın"
  • Nepalce'de "değerli, kıymetli"
  • Paşto dilinde "aşk"
  • Eski Almanca'da "aşk"
  • İspanyolca'da "benim"
  • Sanskritçe'de "balık"
  • Japonca'da "gerçek aşk, güzel aşk ve sevgi"
  • Korece'de "güzel ve zarif"

Bazı ebeveynler çocuklarına koymayı düşündükleri isimlerin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bu isim Kur'an'da geçmiyor ancak çocuğa koymanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Hangi ünlülerin çocuklarına bu ismi koydukları da ebeveynler tarafından araştırılıyor. Reha Muhtar ile Deniz Uğur da çocuklarına bu ismi koymuşlardı. Ancak Muhtar ve Uğur bu ismi koyarken tek başına değil de Deniz ismi ile beraber Mina Deniz şeklinde tercih etmişti.

MİNA İSMİNİN ANALİZİ

İsimlerin anlamlarının yanı sıra detaylı analizleri de merak ediliyor. Aileler isimlerin çocuklarının geleceğine ve karakterine etkisi olacağına inandıkları için detaylı isim analizi yaptırabiliyor ya da internetten detaylı isim analizlerini araştırabiliyor. İsimlerin içerisindeki her bir harfin farklı bir karakter özelliğine işaret ettiğine inanılıyor. İşte bu güzel ismin içerisindeki harflerin temsil ettiği özellikler...

  • M: Zeki, başarılı, ticaret ile yakından ilgili
  • İ: Kırılgan, duygusal, hassas
  • N: Sağduyu sahibi, 6. hissi gelişmiş, üstün güçlere sahip
  • A: Enerjik, atılgan, analiz ve algılama yetisi gelişmiş, mantıklı düşünmeye eğilimli

İşkolik oldukları bilinen bu kişilerin enerjileri hiç bitmiyor. Sağlıklı olmaya dikkat eden bu insanlar evcimen yapılarıyla da biliniyorlar. Aynı zamanda maddiyat konusunda temkinli olan Minaların hesabını bildiklerini söylemek mümkün. Düşünceli, merhametli, sanatsal anlamda gelişmiş, gözlemci ve yaratıcı olmaları da dikkat çekiyor. Bu nedenle yazarlık veya modacılık gibi bir meslek tercih edebiliyorlar.

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MİNA İSMİNİN MANASI

Mina ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu isme dair birden fazla anlamdan bahsediliyor. Bu anlamlardan ilki billur ve şeffaf anlamı. Öte yandan şarap şişesi, mine, gökyüzü, ar ve liman anlamları da geçiyor. Farsça kökene sahip olan bu isim ağırlıklı olarak kız çocukları için tercih ediliyor. İsmin anlamı ve analizine ek olarak bu isme dair falıyla alakalı da bir yorumlama yapılabiliyor.

Yaratıcı yapıları nedeniyle çok fazla iş uğraşmayı seven Minalar kimi zaman bu yapıları nedeniyle sorun yaşayabiliyorlar. Maymun iştahlı yapıları ve bir işi bitirmeden başka bir işe başlamaları başarısızlığa yol açabiliyor. Bu nedenle dengeli ve özenli hareket etmeleri gerekiyor.

Mina isminin yanına ikinci isim olarak ise Deniz, Yağmur, Mısra, Asude, Beste, Eflin, Su, Nazlı, Ayşe, Selin, Beril, Nil, Nur, Eda ve Aslı isimleri önerilebiliyor.

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