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Minare fırtınaya dayanamadı!

30.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 105 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, cami minaresini yan yatırdı. Ekipler, olası bir facianın önüne geçilmesi için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Minare fırtınaya dayanamadı!

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası dün Kocaeli'de şiddetli fırtına etkili oldu. Rüzgar hızının 105 kilometreye çıktığı Kocaeli'de, dün gece fırtına sebebiyle 123 çatı uçtu, 25 ağaç ve direk devrildi, tabelalar düştü, su taşkınları meydana geldi. Yine rüzgarın şiddetiyle 14 sera ve 6 araç zarar gördü, 2 minare yıkıldı, 11 tekne battı ve 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandı. Kent genelinde toplamda 195 olayın meydana geldiği gün boyunca, 8 kişi yaralandı, 1 kişi ise çatıdan düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

MİNARE RÜZGARA DAYANAMADI

İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cami çevresinde bulunan evleri tahliye etti. Bölgede jandarma ve belediye ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

Sarıcalar Cami minaresi ise tamamen yıkıldı.

İHA

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Kocaeli
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