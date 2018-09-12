Minare inşaatından düşen sıva ustası öldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir caminin minaresinin inşaatında çalışan sıva ustası Osman Kaplan (26), yaklaşık 10 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaplan, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Meska Evleri içindeki inşaat halindeki camide meydana geldi. Caminin minaresinin inşaatında çalışan sıva ustası Osman Kaplan, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kaplan, iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaplan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Komşuda korkunç olay! İran'da askeri helikopter düştü: Yaralılar var
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu
Son dakika... Rusya: İdlib'de kimyasal silah kullanımına hazırlanıyorlar!
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum