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Minare yenileyen işçilerden akılalmaz yöntem! İple aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler

19.09.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de bir grup işçi caminin minaresini yenilemek için akıllara durgunluk veren bir yöntem kullandı. İşçiler, iple aşağıya atlayıp yukarıya taş çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması “pes” dedirtti.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu. İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi. İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

AKILALMAZ YÖNTEMLE MİNAREYE TAŞ ÇEKTİLER

Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması ise “pes” dedirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane cami minare
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