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Minarede çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde onarımı süren caminin minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan inşaat işçileri, adeta ölüme meydan okudu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde onarımı süren caminin minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan inşaat işçileri, adeta ölüme meydan okudu. İşçilerin bu halleri, görenleri hayrete düşürdü.
Armutalan Mahallesi'ndeki Hacı Salih Camii'nin 30 metre yüksekliğindeki minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Kurdukları iskeleye yerleştirdikleri 20 santimetre genişliğindeki kalasların üzerinde akrobatlar gibi dolaşan işçilerin, bir elleriyle işlerini yaparken diğer elleriyle iskeleye tutunduğu görüldü. Başlarında sadece şapka bulunan, baret ya da halat kullanmayan işçilerin bu çalışması, DHA kamerasınca görüntülendi. Yetkililere haber verilmesi üzerine, işçilerin bu şekilde çalışması durduruldu. İşçilerin, cemaatten toplanacak bağışlarla baret, eldiven ve çeşitli güvenlik ekipmanları alındıktan sonra tekrar onarıma başlayacağı belirtildi.

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