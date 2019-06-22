Minarenin yıkılma anı kamerada

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA) - KARS'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında cami minaresinin vinçle yıkılma anı cep telefonu ile görüntülendi.

Kars'ta Bayrampaşa ve Atatürk mahallelerinde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım kararı verildi. Bölgeye TOKİ tarafından yapılacak yeni yerleşim yerleri için Bayrampaşa Mahallesi'ndeki Bayrampaşa Camisii de boşaltıldı. Yıkım çalışması başlatılan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minare, vinç yardımıyla çevresinde oluşturulan güvenli alana devirildi. Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek yıkılması sağlanan minarenin, yıkılma anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde minarenin saniyeler içerisinde enkaza döndüğü görüldü.

