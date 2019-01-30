Minder içinde Avrupa yolculuğu

İspanya’nın Afrika’daki toprağı Melilla’da koltuk minderlerinin içinden 2 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler polis tarafından gözaltına alındı.
İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana’da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika’dan Avrupa’ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı. Beyaz bir minibüsün üzerine bağlanmış ve dikilip paketlenmiş koltuk minderleri İspanyol polis teşkilatı Guardia Civil ekipleri tarafından tespit edildi. 2 göçmen polis tarafından gözaltına alındı.
Yetkililer, göçmenlerin daha önce benzer şekilde kaçma girişiminde bulunmadığını, bu yöntemin insan tacirlerinin yeni bir tekniği olabileceğini ifade ediyor.
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