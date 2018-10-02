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Minder üzerinde ölümüne yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

ADANA’da bir kişinin, 3 tekerlekli motosikletin sepetine yüklenen halı, sünger yastık ve minderlerin üzerine oturup tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptığı anlar, an be an görüntülendi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir kişinin, 3 tekerlekli motosikletin sepetine yüklenen halı, sünger yastık ve minderlerin üzerine oturup tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptığı anlar, an be an görüntülendi. Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda hareket halindeki üç tekerlekli motosikletin sepetinde taşıdığı halı, sünger yastık ve minder gibi ev eşyalarının üzerine oturup yolculuk yapan kişiyi görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hiçbir güvenlik önlemi almayan kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen sürücülerin tüm uyarılarına karşın yolculuğuna devam etti. Trafikte tehlikeye davetiye çıkaran bu kişi, cep telefonuyla an be an görüntülendi.

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