Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) nedir, nasıl uygulanır?

Şimdiki anda oluşan duygu ve olayları yargılayıcı bir tavır gütmeden, nazik bir biçimde ve maksimum odaklanmayla izleme becerisine Mindfulness denir. Her yaştan insanın deneyimlemesi mümkündür. Belirli bir teknikle uygulanır. Mindfulness ile zihninizi sakinleştirebilir, kalp sağlığınızı koruyabilir, stresten uzaklaşabilirsiniz.
Mindfulness yaşadığınız anı ve meydana gelen olayları olduğu gibi fark etmenizi sağlayan bir düşünce biçimidir. Olayları algılama ve algılanılanı kabul etme süreci olarak değerlendirilir. Bilinçli farkındalığı iki boyutlu bir konu olarak ele alır. Bunlardan ilki şu anı ve yaşananları farketmek, diğeri fark edilenleri kabul etme şeklidir. Algı tek başına ele alındığında dikkatten ibaret bir kavramdır. Bilinçli farkındalık ise olgu ve olayları şefkat ve sevgi dolu bir kalple, açık bir akılla algılamaktan geçer. Mindfulness sadece kavramsal bir yaklaşım değildir, deneyimsel bir durumdur. Bu yöntemle, bildiğimiz kavramsal davranış biçimlerini hayata geçirirken yol gösterici bir beceri kazanma şansına sahip olabilirsiniz.
Otomatik pilot becerisi, aynı anda birkaç işi bir arada yapabilme ve bir işi yaparken farklı konular düşünebilme durumudur. Mindfulness kavramı bu durumun tam tersidir. Bulunduğunuz anda her ne ile ilgileniyorsanız, onu düşünebilme ve odaklanabilme becerisi olarak kabul edilebilir. Gün içinde her işi otomatik pilotta halletmek anı yaşamaktan ödün vermeye yol açar. Okuduğunuz kitaptan aklınızda tek bir satır bile kalmadığı olmuştur. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken aklınızın işyerindeki bir problemde takılı kaldığını fark etmişsinizdir. Dikkatinizi yaptığınız iş üzerinde toplamanız ve bunu yargılamadan yerinde getirmeniz, Mindfulness becerisi ile mümkün olur. Bilinçli farkındalık kazanmak, bilincinizle ilgili kararlarda sadece sizin söz sahibi olmanıza katkı sağlar. Sadece gerekli durumlarda, bilinçli ve istekli bir biçimde otomatik pilota geçebilme, gerektiğinde otomatik pilottan çıkma durumudur.
Mindfulness meditasyon dikkati belli bir noktaya yönlendirmeyi amaçlar. Meditasyon için nefesinizi odak noktanız olarak seçebilirsiniz. Mindfulness’ta odak bilinçtir. Meditasyon dikkati belli bir yöne odaklamanın sistematik yoludur. Bu nedenle mindfulness uygulaması meditasyonla başlayabilir. Bilinçli farkındalık uygulamasının pek çok faydası vardır.
Bilinçli farkındalık tekniklerini uygulamanın farklı yolları vardır. Mindfulness tekniği bir meditasyon türü olarak düşünülebilir. Bazı bilinçli farkındalık teknikleri şöyledir:
Bilinçli farkındalık uygulamasına başlamak istiyorsanız mindfulness eğitimi alabilir ya da bununla ilgili bir kaydı dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda kendi kendinize uygulayabileceğiniz mindfulness egzersizleri de bulunmaktadır. İlki basit mindfulness meditasyonudur. Takip edeceğiniz adımlar ise:
İkinci egzersiz anda kalmayı öğrenmektir. Basit ve her yerde uygulanabilen bu egzersizde ise sırasıyla aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Araştırmalar bilinçli farkındalık uygulamasının fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarda iyileştirici etkisini olduğunu gösterir. Mindfulness, kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Kronik ağrıları azaltır. Tansiyonu düşürür. Madde kullanımı, beslenme bozuklukları, aile terapisi, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk gibi durumlarda mindfulness uygulamasından destek alınmaktadır. Yaşamdan daha fazla zevk almak istiyorsanız, işinize ya da eğitiminize daha güçlü odaklanmaya ihtiyacınız varsa, kötü olaylara karşı daha dirençli bir zihin yapısına kavuşmayı arzuluyorsanız mindfulness tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Özsaygı, başarı ve iyi insan ilişkileri için bilinçli farkındalık kazanmaya başlayabilirsiniz. Günümüzde yaşanan bir çok stres temelli rahatsızlıklar için de büyük faydaları bulunmaktadır.
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