Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) nedir, nasıl uygulanır?

Şimdiki anda oluşan duygu ve olayları yargılayıcı bir tavır gütmeden, nazik bir biçimde ve maksimum odaklanmayla izleme becerisine Mindfulness denir. Her yaştan insanın deneyimlemesi mümkündür. Belirli bir teknikle uygulanır. Mindfulness ile zihninizi sakinleştirebilir, kalp sağlığınızı koruyabilir, stresten uzaklaşabilirsiniz. Mindfulness: Algılama ve Algılananı Kabul Etme Biçimi Mindfulness yaşadığınız anı ve meydana gelen olayları olduğu gibi fark etmenizi sağlayan bir düşünce biçimidir. Olayları algılama ve algılanılanı kabul etme süreci olarak değerlendirilir. Bilinçli farkındalığı iki boyutlu bir konu olarak ele alır. Bunlardan ilki şu anı ve yaşananları farketmek, diğeri fark edilenleri kabul etme şeklidir. Algı tek başına ele alındığında dikkatten ibaret bir kavramdır. Bilinçli farkındalık ise olgu ve olayları şefkat ve sevgi dolu bir kalple, açık bir akılla algılamaktan geçer. Mindfulness sadece kavramsal bir yaklaşım değildir, deneyimsel bir durumdur. Bu yöntemle, bildiğimiz kavramsal davranış biçimlerini hayata geçirirken yol gösterici bir beceri kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

Mindfulness Nedir, Ne Değildir? Mindfulness’ın ortaya çıkış noktası Budist felsefedir. Fakat asla bir din değildir.

Bir ritüel olarak algılanmamalıdır. Her an, her yerde uygulanabilen hayat pratiğidir.

Olumlama felsefesi değildir. Olayları saf haliyle algılama becerisidir.

Mindfulness rahatlama çalışması değildir.

Hiçbir şey düşünmeme pratiği olarak ifade edilmez. Tam tersine düşünceleri olduğu gibi kabul etme ve düşünceleri onların peşinden sürüklenmeden izleme becerisidir.

Mindfulness uygulamasında iyi ya da kötü bir deneyim yoktur. Sadece deneyim vardır.

Mindfulness doğayla uyum içinde yaşamaktır.

Ezbere yaşamaktan uzaklaşmaktır.

Bedenle barışık yaşamaktır. Mindfulness İle Otomatik Pilottan Çıkın Otomatik pilot becerisi, aynı anda birkaç işi bir arada yapabilme ve bir işi yaparken farklı konular düşünebilme durumudur. Mindfulness kavramı bu durumun tam tersidir. Bulunduğunuz anda her ne ile ilgileniyorsanız, onu düşünebilme ve odaklanabilme becerisi olarak kabul edilebilir. Gün içinde her işi otomatik pilotta halletmek anı yaşamaktan ödün vermeye yol açar. Okuduğunuz kitaptan aklınızda tek bir satır bile kalmadığı olmuştur. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken aklınızın işyerindeki bir problemde takılı kaldığını fark etmişsinizdir. Dikkatinizi yaptığınız iş üzerinde toplamanız ve bunu yargılamadan yerinde getirmeniz, Mindfulness becerisi ile mümkün olur. Bilinçli farkındalık kazanmak, bilincinizle ilgili kararlarda sadece sizin söz sahibi olmanıza katkı sağlar. Sadece gerekli durumlarda, bilinçli ve istekli bir biçimde otomatik pilota geçebilme, gerektiğinde otomatik pilottan çıkma durumudur. Bilinçli Farkındalık Uygulamasının Faydaları Mindfulness meditasyon dikkati belli bir noktaya yönlendirmeyi amaçlar. Meditasyon için nefesinizi odak noktanız olarak seçebilirsiniz. Mindfulness’ta odak bilinçtir. Meditasyon dikkati belli bir yöne odaklamanın sistematik yoludur. Bu nedenle mindfulness uygulaması meditasyonla başlayabilir. Bilinçli farkındalık uygulamasının pek çok faydası vardır.