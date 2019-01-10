Mine Kırıkkanat başvurmuştu! Basın Konseyi'den 'Ahmet Hakan' kararı

Gazeteci yazar Mine Kırıkkanat, ‘Yok birbirinden farkı: Misvak ve Kırıkkanat’ ve ‘Kadir Kırıkkanat, Mine Mısıroğlu’ başlıklı yazıları nedeniyle Ahmet Hakan hakkında Basın Konseyi’ne şikayette bulundu.

Başvurusunda Hakan’ın, köşesinde "kendisine hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiğini" söyleyen Kırıkkanat, “Ahmet Hakan’ın yazısında; son zamanlarda Atatürk’e açıkça hakaret eden, bu konuda pervasızca davrandığı görülen birisiyle beni eşdeğer bir anlayışla değerlendirmesi, başlı başına bir kusurdur. Yazıda kullandığı ‘çığırtkan’, ‘hezeyan seviyor’ gibi tanımlamalar ise yazının amacını aşan gereksiz tanımlamalardır” ifadelerine yer verdi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu 14 üyenin katılımıyla yaptığı toplantıda Ahmet Hakan’ın Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden dolayı oy çokluğuyla ‘uyarılmasına’ kararı verdi.

Kaynak: Cumhuriyet

