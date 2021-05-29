Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında? Mine Koşan gerçek adı ne? İşte hayat hikayesi…

63 yaşındaki başarılı sanatçı müzik hayatına ilk olarak, 13 yaşındayken Vedat Yıldırımbora bestesi ile çıkardığı plakla ünlendi. Aslen Mısırlı olan Mine Koşan, sanat dünyasında 50. Yılını doldurmuş isimlerden biri. Özellikle 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Dert Bende” ile oldukça tanınmış ve ses getirmiştir.
Halk arasında Mine Koşan olarak bilinen sanatçının asıl adı Armina Koşaryan’dır. 17 Aralık 1958’de Mısır’ın başkenti Kahire şehrinde dünyaya gelmiştir. 7 yaşında iken babasının teşviki ile müziğe başlamış ve İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde halk müziği eğitimi almıştır.
Fatma Girik ve Tugay Toksöz başrolünde oynadığı 1968 yapımı “Ezo Gelin” adlı filmde, dublaj türkü söylemiştir.
13 yaşında Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Yağmur” adlı plağı ile ünlenmiş, 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Dert bende” adlı şarkı ile zirveye çıkmıştır. 1976 yılında henüz 18 yaşındayken “Kara Vicdanlı” adlı şarkı ile ününü perçinlemiştir.
1976 yılında Öztürk Serengil‘in Libya‘da açtığı “Nadi Elshati” adlı gazinoda program yapmak için Arap alemine de hitap etmek adına diksiyon dersleri alarak Arapçasını ilerletmiştir.
1978 yılında eşi ile birlikte albüm yapmak ve Arapça konser vermek için Mısır‘a gitmiştir. Klasik Arap orkestrası eşliğinde Akustik Ekaat Seeid Derviş salonunda 3 ayrı konser vermiştir.
1979 yılında Kahire‘de kaldıkları sırada “Kahire’de” adlı bir albüm de yapmış ve Kahire’de 2 yıl kaldıktan sonra İstanbul’a geri dönmüşlerdir.
Rol aldığı yapımların dışında,” Savulun Geliyorum” (1972) ve “Korkusuzlar” / “Yedi Belalılar” (1974) adlı filmlerde şarkılarıyla yer almıştır.
YAPTIĞI EVLİLİKLER
Mine Koşan, 1974 yılında 16 yaşındayken besteci Müzisyen Vedat Yıldırımbora ile evlenmiştir. 1987 yılında boşanmıştır. Sonra Mısırlı biri ile kısa bir evlilik yapmıştır. Mine Koşan ile Star TV’de 2007 yılında yayınlanan “Popstar Alaturka” yarışmasında birlikte sahneye çıktığı, kendinden 23 yaş küçük Erhan Yeşil ile 8 Mart 2010 tarihinde evlenmiştir. Kasım 2010 tarihinde boşanma davası açarak 2011 yılında yollarını ayırmıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
ROL ALDIĞI FİLMLER
Okuyucu Yorumları 0 yorum