Mine Tugay bakın kimle yakalandı! Sevgilisi mi?

Zalim İstanbul'da rol alan 41 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay önceki gün Boğaz'da yapımcı Murat Saygı ile bisiklete binerken objektife takıldı.

Spor kıyafetleriyle Tarabya'da görüntülenen ikilinin, gazetecileri fark edince tedirgin olması, akılları karıştırdı. Sosyal medyadan da birbirlerini takip eden Mine Tugay ile Murat Saygı'nın Boğaz'daki bu sportif buluşmasının 'Aşk mı, dostluk mu?' olduğunu ise önümüzdeki günler gösterecek…

Murat Saygı, 2018'de iki çocuğunun annesi 11 yıllık eşi Gül Gölge ile medeni bir şekilde boşanmıştı. (Kaynak: magazingastesi)

