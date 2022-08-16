Mine Tugay'dan takipçisinin Yasak Elma sorusuna şaşırtan yanıt! "Neden olmasın?"

İlk defa Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan oyuncu Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip. Ffitliği ve güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen isim sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

MİNE TUGAY'DAN 'YASAK ELMA' SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT!

Ekranlarda son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınan isim, Instagram hesabının hikaye kısmında soru cevap etkinliği düzenledi.

"ÖYLE BİR ROL OLURSA NEDEN OLMASIN?"

Takipçisinin "Yasak Elma'da oyna" isteğine karşılık videolu bir yanıt veren ünlü oyuncu, takipçisine "Ya çok seviyorum böyle, oyuncuları belli projelerde görmek istiyorsunuz, anlıyorum bunu. Çok da güzel bir iş bu arada. Öyle bir rol olursa neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi.

Tugay ancak oynamanın kendisinin elinde olmadığını da ekledi.

"EN BEĞENDİĞİM YEŞİLÇAM OYUNCUSU GÜLŞEN BUBİKOĞLU"

Ünlü oyuncu bir başka takipçisinin sorduğu "Yeşilçam'dan en beğendiğiniz oyuncular kimdi?" sorusuna ise "Çok var ancak ilk aklıma gelen güzelliği, oyunculuğu ve aurası ile Gülşen Bubikoğlu" yanıtını verdi.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



