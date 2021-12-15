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  4. Mine Tugay, dekolteli elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

Mine Tugay, dekolteli elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

15.12.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi. Instagram'da 3.5 milyon takipçisi olan güzel oyuncu Tugay, dekolteli mavi elbisesiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Mine Tugay, dekolteli elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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43 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Mine Tugay yine iddialı paylaşımlar yaptı.

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Güzel oyuncu bu defa göğüs ve bacak dekolteli mini mavi elbisesiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Tugay'ın fotoğraflarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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Ünlü oyuncunun hayranları fotoğraflara övgü dolu yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay Instagram
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