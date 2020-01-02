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  4. Mine Tugay 'En tatlı 2019 hatırası' dedi beğeni yağdı

Mine Tugay 'En tatlı 2019 hatırası' dedi beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Yıl boyunca yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan ve cesur pozlarıyla dikkat çeken Mine Tugay 2019 yılının en tatlı hatırasını paylaştı. Tugay'ın paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.

Mine Tugay 'En tatlı 2019 hatırası' dedi beğeni yağdı

2019 yılının sosyal medyada belki de en çok ses getiren isimlerinden biriydi Mine Tugay. Dekolteli pozları, yoga yaparken yaptığı paylaşımlar, komik anları olsun sık sık gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Mine Tugay, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 41 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken güzel oyuncu takipçilerinden yine tam not aldı.

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncuya hayranları 'ateş ediyorsun', 'çok tatlısın', gibi yorumlar yağdırdı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterinde izlediğimiz başarılı oyuncu Mine Tugay 2019 yılına bacak dekolteli pozlarıyla özellikle damga vurmuştu.


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