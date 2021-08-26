Mine Tugay hakkında az bilinen gerçek! Disiplinsizlikten uzaklaştırılmış

Girdiği her rolün hakkını veren, güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Mige Tugay’ın hakkında az bilinen gerçekleri duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer güzel oyuncu çok disiplinsizmiş. İşte Tugay’ın disiplinsizliği yüzünden başına gelenlerin perde arkası…

MİNE TUGAY HAKKINDA AZ BİLİNEN GERÇEK

43 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu’nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı oyunuyla sahnelere adım attı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almak istedi. Meğer güzel oyuncu buradan atılmış. Tugay, Özgü Namal ve Özge Özberk’le birlikte disiplinsizlik iddiasıyla uzaklaştırıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandı.

DİSİPLİNSİZLİKTEN ATILAN MİNE TUGAY’A MÜJADAT GEZEN YILLAR SONRA CEVAP VERMİŞTİ

Müjdat Gezen, disiplinsizlikten atılan isimler için şunları söylemişti: “Bu çocukların hepsi bizim deneme sınıfımızdaydı. Biz onları yetenekli oldukları için bu sınıfa aldık. Onların tek sorunu disiplinle ilgiliydi. Bizim okulumuz ücretsiz bir okul. Kimseden para pul almıyoruz. Bunun karşılığında da öğrencilerden bizim disiplin kurallarımıza uymalarını bekliyoruz. Derslere gelmedikleri, devamsızlıklar yapmaya başladıkları zaman da okulla ilişiklerini kesiyoruz. Bu öğrencilerinde öyle oldu. Ama görüyorum ki bu kararımız onları hırslandırmış.”

MİNE TUGAY KİMDİR?

28 Temmuz 1978’te dünyaya gelen Mine Tugay, Konyalıdır. Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. Ancak disiplinsizlikten atıldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver

Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı.2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.

2005 yılında Aşk Her Yaşta adlı televizyon dizisinde oynadı. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamlarken 'Aliye' adlı dizide rol aldı.

2006 yılında Yüksek Lisans'ını bitirdi. Aynı yıl Tiyatro Dot'ta Emre Koyuncuoğlu rejisiyle Çok Uzak adlı oyunda oynayan Mine Tugay, Show TV'de yayınlanan Gülpare ve Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz adlı dizilerde başrolde yer almıştır.TRT1'de yayınlanan Aynadaki Düşman dizisinde Haluk Piyes ile başrol oynamıştır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır.

Geleneksel Nazım Günleri'nde, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nazım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır.

Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin 3.sezonunda Bahar karakteri ile katılmıştır.

Dördüncüsü düzenlenen 2013 Antalya Televizyon Ödülleri'ni Engin Hepileri ile birlikte sunmuştur.2014'te atv'de yayınlanan Kalp Hırsızı dizinde Kenan Ece ile başrolü paylaşmış, ancak dizi bir süre sonra yayından kalkmıştır. Star Tv'de yayınlanan Medcezir dizinin ilk sezonu sonunda diziden ayrılmış, Twitter hesabı üzerinden senaristin role biçtiği ömrün bu olduğunu ve kendi isteğiyle diziden ayrılmadığını belirtmiştir.





