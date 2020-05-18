Mine Tugay’ın salıncaklı poza beğeni yağdı

Ev karantinası günlerinde bol bol yoga ve spor videosu paylaşan ve sağlıklı bir yaşam adına üzerine düşeni yaptığını gösteren oyuncu Mine Tugay, hesabından yaptığı son paylaşımla yine takipçilerinin beğenisini kazandı.

Salıncak üzerinde çekilmiş karesini tek boynuzlu at emojisi ile paylaşan Tugay, yarım saatten biraz fazla bir sürede 84 binin üzerinde beğeni almayı başardı.

Takipçilerinden güzelliğine dair çok sayıda yorum alan oyuncu zaman zaman yaptığı bu paylaşımlarla çekici fiziğini de gözler önüne seriyor.

