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Mine Tugay jakuzi içindeki pozuyla beğeni topladı

22.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde verdiği bikinili pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, şimdi de jakuzi içindeki fotoğrafıyla gündem oldu.

Mine Tugay jakuzi içindeki pozuyla beğeni topladı

Yaptığı paylaşımlarla her zaman gündem olmayı başaran Mine Tugay, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu, jakuzi içinde Cem Talu'nun objektifine poz verdi.

Ekran Alıntısı

Tugay'ın Instagram'daki jakuzi içindeki pozuna hayranları beğeni yağdırdı.

Yeni sezona hazırlanan ve ekrana iddialı bir projeyle dönmek isteyen Mine Tugay, şimdilerde teklifleri değerlendiriyor ve dizi senaryoları okuyor. Severek canlandıracağı bir rol isteyen oyuncu, seçimlerinde titiz davrandığını söylüyor.

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Mine Tugay Instagram
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Verdiği pozlardan belli rol için ne kadar titiz davrandığı .

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