Mine Tugay jakuzi içindeki pozuyla beğeni topladı

Yaptığı paylaşımlarla her zaman gündem olmayı başaran Mine Tugay, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu, jakuzi içinde Cem Talu'nun objektifine poz verdi.

Tugay'ın Instagram'daki jakuzi içindeki pozuna hayranları beğeni yağdırdı.

Yeni sezona hazırlanan ve ekrana iddialı bir projeyle dönmek isteyen Mine Tugay, şimdilerde teklifleri değerlendiriyor ve dizi senaryoları okuyor. Severek canlandıracağı bir rol isteyen oyuncu, seçimlerinde titiz davrandığını söylüyor.

