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Mine Tugay sırt dekoltesiyle beğeni topladı

14.03.2021 07:59 | Son Güncelleme:
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Mine Tugay sırt dekoltesiyle beğeni topladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden Mine Tugay sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Güzel oyuncu Mine Tugay yine adından söz ettirdi.

Son olarak Zalim İstanbul'un Şeniz'i olarak oldukça ilgi gören Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi.

Ekran Alıntısı

Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay'ın köpeği ile verdiği pozda sırt dekoltesi ile beğeni topladı.

Mine Tugay'ın sırtındaki dövmesi de dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor.

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Mine Tugay Instagram
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