Mine Tugay sırt dekoltesiyle beğeni topladı

Güzel oyuncu Mine Tugay yine adından söz ettirdi.

Son olarak Zalim İstanbul'un Şeniz'i olarak oldukça ilgi gören Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi.

Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay'ın köpeği ile verdiği pozda sırt dekoltesi ile beğeni topladı.

Mine Tugay'ın sırtındaki dövmesi de dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor.

