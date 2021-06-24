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Mine Tugay taciz mesajlarından rahatsız oldu

24.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mine Tugay, kendisine sosyal medya aracılığıyla rahatsız eden kullanıcılardan şikayetçi olacağını duyurdu.

Mine Tugay taciz mesajlarından rahatsız oldu

Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Mine Tugay, son olarak jakuzi pozuyla dikkatleri çekti.

Tugay, şimdi ise sosyal medyadan kendisini rahatsız eden kullanıcılar hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

Instagram sayfasından bir gönderi paylaşan Mine Tugay, “Sosyal medyadan hakaret, taciz mesajlarının bir cezası var, biliyorsunuz değil mi?

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Hakkımızı aramayacağımızı düşünüyorsunuz değil mi?” notuyla bir gönderi paylaşarak kendisini rahatsız eden kullanıcılardan şikayetçi olacağının mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay Instagram
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