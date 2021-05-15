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Mine Tugay takipçisiyle dalga geçti! 'Saçlarıma tiroid düşünüyorum'

15.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mine Tugay yine hayranlarını mest etti. Tugay kendisine gelen bir yorumla da dalga geçti.

Mine Tugay takipçisiyle dalga geçti! 'Saçlarıma tiroid düşünüyorum'

Güzel oyuncu Mine Tugay yine adından söz ettirdi.

42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini spora borçlu.

Mine Tugay’dan çok konuşulan fotoğrafMine Tugay’dan çok konuşulan fotoğraf

Instagram'da 3.3 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay son olarak "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notunu düştüğü paylaşım ile ilgi odağı olurken düzgün vücut hatları da övgüleri topladı.

Kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay kendisine gelen bir yorumu ise ti'ye aldı.

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Tugay "Bir ara saçları reflü mü yapsan" diyen takipçisine yanıt olarak "Yok aslında tiroid düşünüyorum ama üç renk fazla mı olur diye karar veremiyorum" yanıtını verdi.

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Mine Tugay Instagram
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